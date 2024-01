Polémique Oudéa-Castéra : un nouveau témoignage accablant

Au cœur de la polémique qui entoure la ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, un nouveau témoignage vient contrer la version de Mme Oudéa Castéra.

Ce mardi 16 janvier, Franceinfo a recueilli un nouveau témoignage dans la polémique qui entoure la ministre de l'Education et des Sports. Il s'agit du témoignage d'Isabelle Broué. Mme Broué est la mère de deux enfants scolarisés dans l'école de Littré, située dans le 6e arrondissement de Paris, là où était scolarisé le fils aîné de la ministre il y a 14 ans. Durant la période où elle assurait le rôle de déléguée FCPE au sein de l'école entre 2008 et 2020, elle déclare n'avoir remarqué aucun problème "d'absences répétées d'enseignants". Elle a également déclaré auprès de Franceinfo : "Je n'ai aucun souvenir qu'il y ait eu la moindre absence, quelque chose qui serait notable. Pas du tout. Vraiment pas."

Alors que la ministre a fait le choix de scolariser un de ses fils en école privée après avoir rencontré selon elle un problème d'absentéisme de la part des professeurs dans l'école publique où son fils était inscrit auparavant en 2009, Isabelle Broué a expliqué ce mardi matin qu'en cas d'absence "il y avait évidemment un remplaçant et dans le cas où pour une matinée, ce n'était pas possible d'en avoir un, le directeur accueillait les élèves". Elle ajoute "Et si jamais il n'y avait toujours pas de remplacements dans l'après-midi, les enfants étaient répartis d'une classe à l'autre". Mme Oudéa-Castéra est attendue ce mardi matin aux alentours de 11h30 à l'école Littré afin d'échanger avec les enseignants.

Mme Broué a aussi souligné "qu'à aucun moment en tant que parent, je n'ai le souvenir qu'on nous ait demandé de ne pas mettre nos enfants à l'école ! C'est juste aberrant de le présenter comme ça, ce n'est pas possible. Les enfants étaient accueillis quoi qu'il arrive. Je n'ai pas le souvenir d'absentéisme. Pas du tout". En réaction à cette polémique, la ministre de l'Education nationale et des Sports a un eu un échange "consensuel et apaisé" lundi soir avec l'institutrice de son fils lorsqu'il était scolarisé dans l'école en question, comme le révèle Franceinfo.