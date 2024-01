Rachida Dati se paye François Baroin, la nouvelle ministre donne le ton

La ministre de la Culture et le maire de Troyes se sont confrontés par médias interposés au cours des derniers jours.

La nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, dont l'entrée au gouvernement a suscité beaucoup d'étonnement, répond clairement via son compte X aux piques lancées par son ancien collègue François Baroin. Depuis sa prise de fonction comme ministre, Mme Dati fait face aux remarques de membres de son désormais ancien parti politique.

Habituée des réponses cinglantes, elle n'a pas hésité à rétorquer aux commentaires du maire de Troyes. Ce dernier a entamé sa critique en estimant lors de sa cérémonie de voeux, que la "Maire de Paris, c'est une perspective qui s'éloigne pour elle", comme l'a rapporté L'Est éclair le 13 janvier dernier. François Baroin a ensuite enchaîné avec une métaphore : "C'est toujours surprenant de voir des gens qui montent à bord du Titanic avec le sourire, surtout quand on connaît la fin de l'histoire. On se dit qu'elle manque de lucidité. Est-ce qu'elle croit vraiment que la croisière sera jolie et ensoleillée? La macronie va exploser."

Toujours sur le même thème, M. Baroin a poursuivi : "Avec ce chant des sirènes, il y a toujours la possibilité d'attraper des grenouilles qui ont sauté de la brouette. (...) Les sirènes sont sur le rocher. Elles vous disent : 'Regarde comme je suis belle, viens !' C'est pour mieux vous entraîner dans les profondeurs et vous tuer. À ceux qui acceptent le Titanic et le chant des sirènes, je dis: 'bonne chance'. Et je serais également tenté de dire, 'bon vent'…".

La ministre de la Culture n'a pas attendu longtemps pour répliquer. Ce lundi 15 janvier, Rachida Dati a répondu fermement à son ancien collègue sur X en dénonçant : "François Baroin est un héritier qui n'a rien fait d'autre dans sa vie que de profiter des protections qu'il a reçues. Et qui aux moments décisifs s'est défilé, tant pour notre famille politique que pour le pays. Ses propos sont indignes. Je n'ai pas de leçons à recevoir."