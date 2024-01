La "calinothérapie" de Macron n'a pas convaincu ses parlementaires

Le président de la République a réuni son camp à l'Elysée lundi soir, pour un discours d'unité qui a fait quelques sceptiques.

"2023 vous a collectivement mis à rude épreuve et je ne l'ignore pas", a concédé Emmanuel Macron devant les députés et les sénateurs de son camp. Le président de la République réunissait lundi 15 janvier ses parlementaires pour un apéro au champagne à l'Elysée. L'occasion de tirer les conclusions d'une année difficile, marquée par la réforme des retraites puis par la loi immigration, avant d'ouvrir une nouvelle séquence tournée vers les élections européennes. Si certains participants ont salué une discours "mobilisateur", d'autres en sont sortis dubitatifs.

"Ceux qui pensaient que ce serait un acte de contrition en ont été pour leurs frais", a pointé Stéphane Travert, député Renaissance de la Manche et ancien ministre de l'Agriculture, au Monde. Le chef de l'Etat s'est dit "fier" de l'année écoulée, qui a pourtant durement fracturé sa famille politique. "C'est un bon communicant : un peu d'humour, l'œil qui frise et ça passe", a ironisé Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines.

"On ne fait pas ce genre de réunions avant les annonces !"

Plusieurs participants ont regretté l'absence de cap et d'annonces concrètes dans les déclarations du président, qui a gardé la vraie matière pour sa conférence de presse prévue mardi soir. "On ne fait pas ce genre de réunions avant les annonces !" a déploré un convive auprès de BFMTV. Selon ce dernier, "on va découvrir, demain, comme tous les Français, les annonces à la télé. Là, c'était de la câlinothérapie 'on est les meilleurs'".

"Il n'y a pas eu de cap, on n'a toujours pas de feuille de route", abonde un autre. "On est plusieurs à sortir et se dire 'bon bah c'est comme la dernière fois'".