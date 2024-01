"Diffamation" et "indécente hypocrisie" : pourquoi Benzema porte-t-il plainte contre Darmanin ?

Karim Benzema a porté plainte contre Gérald Darmanin pour diffamation le 16 janvier, trois mois après les accusations du ministre concernant un lien entre le footballeur et les Frères musulmans. Pourquoi avoir attendu ?

Alors que Gérald Darmanin a placé Karim Benzema dans son viseur, la star internationale de football place à son tour le ministre de l'Intérieur dans le sien. L'ancien joueur de l'équipe de France a déposé plainte Gérald Darmanin pour diffamation, le mardi 16 janvier, trois mois après les propos du locataire de la place Beauvau lui reprochant un "lien notoire" avec l'organisation islamiste des Frères musulmans.

En octobre 2023, sur Cnews, le ministre avait indiqué constater "une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport." Gérald Darmanin avait dit de baser sur une série de faits en guise d'indice - diffusion et mise en avant par le joueur de 36 ans sur les réseaux sociaux des normes islamiques et des pratiques de l'islam, le fait de ne pas chanter La Marseillaise lors de ses matchs avec l'équipe de France ou encore une photo avec un imam de Meaux perquisitionné dans l'affaire Samuel Paty -, mais n'avait apporté aucune preuve factuelle.

Dans sa plainte enregistrée par la Cour de Justice de la République, seule juridiction à pouvoir statuer sur un ministre en exercice, Karim Benzema dément fermement et à plusieurs reprises tout lien avec Les Frères musulmans. Il dénonce également une "instrumentalisation politique" de sa personne et une forme d'"opportunisme politique petit [et] mesquin"

Des "accusations mensongères" à l'origine d'un "déchaînement de violences"

Concrètement, Karim Benzema reproche à Gérald Darmanin d'avoir formulé à son encontre des "accusations inexactes et plus vraisemblablement mensongères, mais en tout cas faites à dessein". Le footballeur estime servir de cible idéale car considéré comme un "symbole" de la "jeunesse des cités, vue comme immigrée, musulmane, hostile à la France et antisémite", une étiquette dans laquelle "on (l')enferme et depuis longtemps" et qu'il rejette, rapporte Le Parisien.

Le Ballon d'or 2022 ajoute dans sa plainte de 90 pages, 10 d'argumentation et 80 d'annexes, que les accusations de Gérald Darmanin sur un lien supposé avec l'organisation frériste a entraîné un "déchaînement de violences" à son égard et celui de sa famille. Me Hugues Vigier, avocat de Karim Benzema, est revenu sur ces "violences terribles" et les conséquences des déclarations du ministre sur le quotidien de la star du ballon rond, qui est partie vivre et travailler en Arabie Saoudite, au micro de BFMTV le 17 janvier. Le conseil a rappelé que l'Arabie Saoudite considère les Frères musulmans comme une organisation terroriste depuis 2013 et que les paroles de Gérald Darmanin ont eu pour effet de "mettre en danger" la famille de Karim Benzema. "Mes enfants ont été accusés d'avoir un père terroriste" a d'ailleurs écrit le footballeur dans sa plainte.

Benzema pointe l''indécente hypocrisie" de Darmanin

Au-delà des reproches, Karim Benzema dénonce les accusations formulées par Gérald Darmanin et surtout "l'indécente hypocrisie" du ministre. Les déclarations de Gérald Darmanin avaient été faites en réaction à un tweet du footballeur sur son soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza publié seulement quelques jours après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Le ministre avait alors souligné l'absence de soutien exprimé aux victimes israéliennes avant d'affirmer l'existence d'un lien entre Karim Benzema et les Frères musulmans. Dans sa plainte, le footballeur fait remarquer que l'homme fort de Beauvau le pointe du doigt pour avoir des liens supposés avec les Frères musulmans, mais ne s'attaque pas au pouvoir qatari "dont la proximité avec les Frères musulmans est en l'espère effectivement notoire" et qui a participé aux négociations et travaillé avec la France sur le sort des otages du Hamas. Le tout en rappelant que lui a "fait le choix" de vivre dans un pays où les Frères musulmans sont considérés comme terroristes.

Karim Benzema et son avocat avaient annoncé peu de temps après les déclarations de Gérald Darmanin porter plainte contre le ministre dans une réaction "à chaud" selon Me Hugues Vigier. La décision de porter plainte questionnée et sur le point d'être écartée a fini par s'imposer en décembre lorsque le ministre a confirmé ses propos et réitérer ses accusations à l'encontre du footballeur. Le ministre de l'Intérieur avait alors indiqué ne pas avoir eu connaissance d'un dépôt de plainte. "Si je ne dépose pas plainte, il pourra ensuite se gausser devant les médias en disant 'vous voyez, ce que j'ai dit est vrai'", a alors estimé la star du football à son avocat selon les dires de ce dernier sur RMC. "C'est Gérald Darmanin qui porte l'accusation et c'est à lui de prouver ses propos. Evidemment, il n'a pas, il n'aura pas et il n'a jamais eu un seul élément", a déclaré Me Vigier qui estime "assez préoccupant" que le ministre de l'Intérieur "[ne soit] pas foutu de savoir qu'il n'y a aucun, et qu'il n'y a jamais eu aucun lien entre Karim Benzema et les Frères Musulmans".