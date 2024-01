Après Darmanin, Zemmour visé par une plainte de Karim Benzema

Trois jour après la plainte déposée contre Gérald Darmanin, Karim Benzema a porté plainte contre Éric Zemmour, ce vendredi 19 janvier 2024, pour diffamation après que la polémiste l'a qualifié "d'islamiste" à la télévision.

L'avocat de Karim Benzema, l'attaquant vedette du club saoudien d'Al-Ittihad, a porté plainte ce vendredi 19 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Paris contre le président du parti d'extrême droite Reconquête, Éric Zemmour. Le politique avait qualifié le Ballon d'or 2022 "d'islamiste" qui "n'aime pas la France", en octobre 2023, sur le plateau de France 2, faisant un lien discutable entre l'ancien international français et les attentats commis contre les professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, rappelle RMC Sport. Sur le plateau de BFMTV, jeudi, Maître Vigier, l'avocat de Karim Benzema, a défendu sont client en martelant que ce dernier "n'a aucun problème avec la France". Si cette plainte est jugée recevable, "Éric Zemmour encourt un an et 45.000 euros d'amende", a précisé la chaîne.

Cette plainte succède à celle déposée trois jours plus tôt par l'avocat de Karim Benzema, à l'encontre de Gérald Darmanin. Le joueur de foot accuse également le ministre de l'Intérieur de diffamation pour des propos que l'homme fort de Beauvau a tenus le 16 octobre 2023 sur CNews et dans lesquels il présume des "liens notoires" entre Karim Benzema et les Frères musulmans, une organisation religieuse et politique qui souhaite imposer des républiques islamiques dans les pays musulmans.

Dans un document "très détaillé de 92 pages, dont 80 d'annexes", Karim Benzema nie tout lien avec les Frères musulmans, explique BFMTV. "Je n'ai aucun lien avec les Frères musulmans organisation considérée comme terroriste par plusieurs pays dont l'Arabie saoudite (pas la France)", s'est défendu l'attaquant de 36 ans avant de dénoncer "l'opportunisme politique petit, mesquin" de Darmanin. Bloqué sur l'île Maurice à cause du cyclone Belal, l'attaquant français n'avait pu rejoindre son club d'Al Ittihad pour reprendre l'entraînement vendredi dernier. D'après son entourage, Karim Benzema est revenu ce vendredi en Arabie saoudite.