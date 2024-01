Le "commando" de Jordan Bardella pour les européennes, une équipe jeune et resserrée

Le jeune espoir de l'extrême-droite, tête de liste aux élections européennes pour la deuxième fois, se prépare à l'échéance entourée d'une équipe de trentenaires.

La "belle gueule" du Rassemblement nationale, Jordan Bardella, est de nouveau la tête de liste du parti aux élections européennes qui auront lieu en juin. Son ascension fulgurante a permis de mobiliser à nouveau les jeunes militants de ce parti vieillissant. À l'approche de l'échéance électorale, Jordan Bardella, 31 ans, s'est entouré d'une équipe resserrée et jeune, la plupart n'a pas encore la trentaine. "On est en mode commando", a assuré un membre au magazine l'Express, prêt à classer ses conversations "secret-défense".

On compte alors, autour de l'eurodéputé, ses deux fidèles assistants parlementaires, François Paradol et Donatien Véret, mais aussi de nouvelles têtes, rapporte l'Express. Son chef de cabinet, Arthur Perrier côtoyait les cercles d'Éric Zemmour du haut de ses 22 ans, avant de se rallier à la cause Bardella. Alexandre Loubet, avec qui Bardella partageait des soirées dans le 6e arrondissement de Paris, selon l'Expresse, est devenu son directeur de campagne. À 30 ans, il a rejoint Marine Le Pen après la présidentielle de 2017 et a depuis été élu député RN en Moselle. De même pour son conseiller presse, Victor Chabert, 26 ans, ancien journaliste à Europe 1, il a rejoint le parti après la présidentielle de 2022.

En dehors du cabinet officiel, le président du RN continue de bénéficier du regard expert de Pierre-Romain Thionnet, ancien secrétaire général du syndicat identitaire La Cocarde et à la tête du RNJ, le mouvement jeune du parti et de sa collègue eurodéputée, Mathilde Androuët, fait partie de la bande des débuts, de celle des soirées militantes, qui a évolué dans l'organigramme du parti.