Sondage : Attal débute avec un peu plus de confiance que Philippe, Castex et Borne

Les premiers pas de Gabriel Attal à la tête du gouvernement ont été mieux perçus par les Français que ceux de ses prédécesseurs Édouard Philippe, Jean Castex et Élisabeth Borne.

37 % des Français jugeraient favorablement les débuts de Gabriel Attal à la tête du Gouvernement, selon un sondage Ipsos commandé par la Tribune et publié samedi 20 janvier. Un score encourageant, puisque supérieur à ceux qu'ont obtenus les autres Premiers ministres d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Jean Castex ou Élisabeth Borne. Cette dernière avait d'ailleurs enregistré le plus bas score avec seulement 27 % des Français qui ont jugé favorablement ses premiers pas à Matignon.

Attendu le 30 janvier devant le Parlement pour y faire sa déclaration de politique générale, Gabriel Attal doit cependant encore faire ses preuves auprès des Français, car, selon le même sondage, 37% d'entre eux également désapprouveraient son action, révèle BFMTV. Le pourcentage monte à 65% concernant l'action d'Emmanuel Macron.

Au cœur des polémiques, Amélie Oudéa-Castéra mal aimée des Français

Ses ministres, quant à eux, obtiennent des résultats satisfaisants. Au ministère de l'Économie depuis sept ans, Bruno Le Maire est le plus plébiscité avec 44 % de Français qui le jugeraient favorablement. Rachida Dati, élue Les Républicains nommée ministre de la Culture dans un gouvernement Renaissance, obtient un résultat de 23 %. Un score normal "puisqu'elle vient d'arriver", explique Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, selon BFMTV. Et "en même temps, le signe qu'elle devra faire ses preuves". Au cœur des polémiques depuis sa nomination, la ministre de l'Éducation nationale et du Sport, Amélie Oudéa-Castéra, est dernière du classement avec seulement 6 % des Français qui jugeraient favorablement son entrée au Gouvernement.