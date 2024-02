Colère des agriculteurs, en direct : fin des blocages, la mobilisation pourrait repartir à l'approche du salon de l'Agriculture

"Maintenant que les enveloppes d'aides sont posées, il nous appartient de regarder d'un point de vue budgétaire comment assurer les financements" sans plomber les comptes de l'État, a déclaré le ministre de l'Agriculture. L'ensemble des aides annoncées par Gabriel Attal , le 1er février, pour soulager la charge fiscale des agriculteurs et mettre en place le remboursement partiel de la taxe sur le gazole non routier, s'élèvent à 400 millions d'euros selon Bercy. Des fonds européens devraient être mobilisés.

13:08 - Le ministre de l'Agriculture appelle la grande distribution a prendre ses responsabilités

Marc Fesneau, sur LCI, ce dimanche 4 février, ne considère pas que le mouvement lancé par les agriculteurs soit fini. "Les sujets mis en exergue restent pour un certain nombre d'entre eux devant nous", a-t-il déclaré avant d'appeler tous les acteurs a prendre leur responsabilité, notamment, la grande distribution que le ministre pointe du doigt en ajoutant que "la course au prix le plus bas est une course contre la souveraineté".