Colère des agriculteurs, en direct : la mobilisation continue, le blocus de Paris remis en question

Gabriel Attal a appelé à un "sursaut agricole". Les mesures annoncées par le Premier ministre ont été saluées, mais jugées insuffisantes pour arrêter la mobilisation.

En direct

13:16 - Le blocage de Paris remis en question Après avoir annoncé, dans la matinée, une mobilisation dans la capitale la semaine prochaine, les Jeunes Agriculteurs annoncent désormais que cette décision n'est "pas tranchée". Le secrétaire général du syndicat, Pierrick Horel, temporise en affirmant qu'ils vont "prendre le week-end pour reposer les esprits et les corps et recalibrer la mobilisation de la semaine prochaine". Les Jeunes Agriculteurs et la FNSEA doivent se réunir ce soir. "Evidemment la question de la capitale est sur la table, certainement pas celle du blocus de Rungis", a précisé Pierrick Horel.

13:06 - "Gabriel Attal a donné un doliprane" aux agriculteurs, affirme le député LFI François Ruffin "Tant que la question du prix est pas résolue, on n'avancera pas”, défend François Ruffin, député LFI de la Somme. Selon lui, "Gabriel Attal a donné un doliprane, il a mis un sparadrap (...) la question de fond n’est pas résolue. On demande aux agriculteurs de négocier dans un rapport de force qui est complètement en leur défaveur", déplore l'Insoumis.

12:36 - Blocage de l'A64 en Haute-Garonne levé Le blocage de l'A64 en Haute-Garonne, qui avait été le premier à se mettre en place, a été levé. "Les résultats sont là", se réjouissait sur BFMTV un agriculteur présent sur place.

11:43 - Thierry Marx se dit "solidaire du monde paysan" mais inquiet "si Paris est bloquée" "On est solidaires du monde paysan", affirme le chef étoilé et président de l'UMIH (Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie), mais se dit "inquiet de cette situation si paris est bloquée, 48 ou 72 heures après, on pourrait manquer de produits dans nos établissements, ça pourrait aller très très vite". a-t-il déploré sur le plateau de BFMTV.

11:18 - Point sur les blocages maintenus Si les blocages ont été levés en Île-de-France, ils sont maintenus à Allainville et Albis dans les Yvelines, à l'Isle-adam dans le Val-d'Oise, sur l'A16 au niveau de Beauvais, sur l'A1 vers Senlis, Ressons-sur-Matz, Arras, Henin-Beaumont et Lille-Lesquin. Même chose dans le Sud-Ouest, au niveau d'Agen sur l'A62 et à Montauban. D'autres blocages pourraient se mettre en place sur l'A10 à Saint-Jean-d'Angely, Saintes, Soudan et Poitiers. Dans le Sud-Est, l'A7 est encore bloquée à Orange, Montélimar, Valence, Chanas et St-Rambert d'Albon. Du côté de l'A9, des blocages sont en cours vers Béziers, Narbonne, Montpellier et Perpignan.

11:09 - L'initiateur du mouvement estime avoir été entendu "Les trois revendications, nous on les a eues", affirme Jérôme Bayle, l'initiateur du mouvement des agriculteurs. "Je suis un homme de parole. J'ai dit : on bloque pour le GNR, l'irrigation et la MHE". Selon lui, il a été entendu, alors que les syndicats poursuivent le mouvement. "Ils ne nous ont pas suivi dès le départ", déplore l'agriculteur à leurs propos.

10:35 - Des "empilements de normes" qui sont "problématiques", selon le ministre de la Transition écologique "Il faut reconnaître que nous avons aujourd’hui des empilements de normes qui sont à la fois problématiques pour la liberté d’entreprendre ou pour la rémunération et qui, parfois, conduisent à des injonctions contradictoires dans le domaine même de l’écologie", a affirmé le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, dans un entretien à Ouest France.

10:09 - De nouvelles annonces dans la semaine Le ministre de l'Agriculture annonce que d'autres annonces sont prévues dans la semaine, notamment sur les revenus et sur le secteur de la viticulture. "Il y a de premières mesures annoncées, elles sont appelées à se décliner sur d'autres sujets", a-t-il indiqué sur le plateau de France Info.

09:38 - Paris bloquée à partir de "la nuit de dimanche à lundi" Le blocus de Paris et sa petite couronne s'organisera dès la nuit de dimanche à lundi, selon le mouvement des Jeunes agriculteurs.