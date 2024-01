Colère des agriculteurs, en direct : le "siège" de Paris prévu ce lundi, les forces de l'ordre déployées

La mobilisation des agriculteurs se poursuit et monte d'un cran ce lundi 29 janvier avec huit blocages prévus autour de Paris et d'autres près de Lyon. Le ministère de l'Intérieur a déployé un dispositif offensif pour prévenir les débordements et empêcher l'entrée dans Paris.

En direct

09:51 - Sur l'A1, les agriculteurs veulent avancer "jusqu’au Parc Astérix" Les blocages prévus sur l'A16 et l'A1, au nord de Paris, vont se mettre en place et le vice-président de la FNSEA, Luc Smessaert, a assuré au Parisien que deux convois partiront des péages de Beauvais sur l'A16 et celui d'Arsy sur l'A1. Le représentant syndical a ajouté que sur l'A1 qui est l'autoroute la plus fréquentée d'Europe les agriculteurs iront plus loin que la barrière de Chamant comme vendredi dernier mais avanceront "jusqu'au parc Astérix [...] pour montrer qu'on est des Gaulois".

09:42 - Unité SGP Police appelle le gouvernement à "trouver l'extincteur social" Alors que le mouvement des agriculteurs se poursuite, le syndicat Unité SGP Police appelle le "gouvernement à trouver l'extincteur social, à éteindre l'incendie pour essayer de calmer la situation" et pour éviter que "d'autres corps de métiers n'entrent dans la danse". Une montée en puissance ou une extension de la mobilisation sociale à d'autres corps de métiers "paralyserait le système" selon le secrétaire national du syndicat, interrogé sur franceinfo.

08:47 - Arnaud Rousseau veut "faire monter la pression" sur le gouvernement "Notre objectif n’est pas d’ennuyer ou de pourrir la vie des Français, mais de mettre la pression sur le gouvernement pour faire que, rapidement, on trouve des solutions de sortie de crise. Ce qui a été dit vendredi ne nous satisfait pas", a déclaré le président de la FNSEA Arnaud Rousseau, ce lundi matin sur RTL. Pour peser sur le gouvernement, le syndicaliste compte sur le "siège" de Paris. Il assure toutefois qu'une entrée dans Paris est exclue : "On va bloquer les grands axes autoroutiers qui quittent Paris, à 30 kilomètres".

08:33 - Un convoi d'agriculteurs entre Agen et Rungis Depuis Agen, dans le Lot-et-Garonne, un convoi s'agriculteurs en colère s'apprête à prendre la route en direction de Paris et plus précisément de Rungis. Le mouvement notamment soutenu par la Coordination rurale a pour objectif de participer au "siège de Paris" en bloquant le marché international du Rungis, dont l'entrée est gardée par des militaires et des blindés. Une présence militaire qui envoie un mauvais message au syndicat selon la Coordination rurale. "On n'est pas des bandits (...) pour nous c'est un message d'une négativité extrême" a déclaré la coprésidente de la branche départementale lot-et-garonnaise du syndicat, Karine Duc, sur France Bleu.

08:02 - L'A11 et l'A13 bloquées en direction de Paris Les blocages autour de Paris sont prévus en début d'après-midi, mais des opérations sont déjà en cours par endroit comme sur l'A13 où une opération escargot est cours entre l'aire de Morainvilliers et la commune de Rocquencourt selon Sytadin. Toujours en direction de Paris mais plus loin, sur l'A11 au niveau de Chartres, la circulation est bloquée en direction de la capitale.

07:56 - "Nous n'avons pas l'intention de rentrer dans Paris" rassure le président des JA "Nous nous tiendrons aux points de blocage, nous n'avons pas l'intention de rentrer dans Paris" a assuré Clément Torpier, président des Jeunes Agriculteurs (JA) d'Ile-de-France, sur franceinfo ce lundi matin. Quant à la présence des forces de l'ordre en prévention de débordements le syndicaliste a expliqué au nom des syndicats : "cette mobilisation, on a voulu l'organiser de façon extrêmement professionnelle et ordonnée. On n'acceptera aucun débordement".

07:50 - 15 000 policiers mobilisés pour un "dispositif défensif" Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le déploiement de 15 000 policiers et gendarmes face aux blocages des agriculteurs. Les forces de l'ordre doivent empêcher les manifestants d'entrer "dans Paris et les grandes villes" alors qu'un "siège" est prévu autour de la capitale. Elles sont également placées autour du marché de Rungis et de certains aéroports. Le ministre a assuré que les forces de l'ordre ont pour ordre de ne pas intervenir sur les points de blocage sauf en cas de débordements ou de violence, leur position est celle de la "sécurisation" et de la "compréhension du milieu agricole".