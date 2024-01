Colère des agriculteurs, en direct : un "siège" de Paris à partir de lundi

Le "siège" de Paris prévu lundi sera organisé autour de "7 points de blocage sur des axes stratégiques importants", l'objectif c'est "d'avoir des réponses du gouvernement", et non de "bloquer la population", explique Clément Torpier, le président des Jeunes Agriculteurs d'Ile-de-France, sur le plateau de BFMTV.

De nombreux blocages ont été levés. La circulation a repris sur l'A51 dans les Alpes-de-Haute-Provence, sur l'A64 près de Toulouse, et sur l'A6 en Saône-et-Loire.

09:23 - Un "siège" de Paris dès lundi 14 heures

Dès lundi, à 14 heures, "tous les axes lourds menant à la capitale seront occupés par les agriculteurs", ont annoncé la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs du Grand Bassin parisien. Ils seront rejoints par leurs membres dans plus de 12 départements et pour "une durée indéterminée". Mais ce n'est pas un appel national, car les deux syndicats n'ont pas encore décidé de leur future stratégie.