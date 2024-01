Pourquoi Charles Michel renonce-t-il à se présenter aux européennes ?

L'actuel président du Conseil européen envisageait de quitter son poste prématurément pour être candidat à un siège d'eurodéputé. Face aux polémiques, il renonce.

Charles Michel préside le Conseil européen depuis 2019, institution de l'UE qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres. Début janvier, l'ancien Premier ministre belge avait indiqué son intention de quitter son poste dès juillet, quelques mois avant la fin officielle de son mandat, afin de se présenter aux élections européennes. Mais face aux critiques et aux polémiques suscitées par cette annonce, Charles Michel rétropédale.

" J'ai l'Europe chevillée au cœur. Je sers le projet européen avec passion et conviction depuis près de dix ans, d'abord comme Premier ministre belge, puis dans mes fonctions actuelles", écrit l'homme du Mouvement réformateur, un parti du centre-droit belge, dans un poste publié sur Facebook vendredi 26 janvier. "Il m'a donc paru naturel, à l'instar d'un Premier ministre qui souhaite continuer à servir son pays, de me confronter au vote des électeurs pour défendre le projet européen", explique-t-il pour justifier ses précédentes intentions.

"Je ne souhaite pas que les controverses nous détournent de l'essentiel"

"Annoncer ma décision suffisamment tôt assurait la transparence de mes intentions", se défend Charles Michel, qui s'était vu reprocher de perturber l'agenda du Conseil européen en privilégiant sa carrière personnelle. Il reconnait avoir "sous-estimé l'ampleur et la radicalité de certaines réactions négatives" à son annonce de début janvier. "Je ne souhaite pas que les controverses nous détournent de l'essentiel et portent atteinte à l'institution que je préside, et donc au projet européen", déclare-t-il.

"Pour ces raisons, et afin de préserver la sérénité dans l'accomplissement de ma mission actuelle, je ne serai pas candidat à l'élection européenne. J'assurerai avec une totale détermination ma responsabilité jusqu'à son terme", conclut Charles Michel. "A la fin de ce mandat, je prendrai le temps de la réflexion concernant la nature et l'orientation de mon engagement futur", ajoute-t-il.