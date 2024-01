Discours de Gabriel Attal devant l'Assemblée : les annonces que va faire le Premier ministre

Nommé le 9 janvier dernier à Matignon, Gabriel Attal doit présenter sa feuille de route à l'Assemblée ce mardi après-midi. Voici ce dont le nouveau Premier ministre devrait parler dans son discours de politique générale.

Sous le feu de la colère des agriculteurs depuis une dizaine de jours maintenant, Gabriel Attal est attendu sur une autre ligne de front ce mardi 30 janvier 2024. Le nouveau Premier ministre, et plus jeune chef du gouvernement de l'histoire de la Ve République, doit en effet prononcer son tant attendu discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Ses 14 ministres devraient être au rendez-vous pour le soutenir face à un hémicycle de 577 députés, dont une majorité n'est clairement pas acquise à sa cause (329 députés de l'opposition).

Gabriel Attal commencera son discours de politique générale à 15 heures et, selon les informations de Ouest-France, sa prise de parole devrait durer, à l'image de celle d'Édouard Philippe et de Jean Castex qui lui ont précédé, environ une heure. Élisabeth Borne s'était, elle, exprimée durant une heure trente. Au programme : le Premier ministre détaillera sa feuille de route pour les prochains mois. Vingt et un jours après sa prise de fonction, et alors qu'il a multiplié les déplacements sur le terrain, se rendant auprès des sinistrés des inondations dans le Pas-de-Calais, allant dans un collège, dans un hôpital, dans un commissariat ou encore sur un marché, sans compter son passage sur un blocage d'agriculteurs en Haute-Garonne vendredi, Gabriel Attal, qui a également eu le temps de consulter les chefs de partis, des différents groupes parlementaires, ainsi que les syndicats, devrait parler éducation, sécurité, pouvoir d'achat, accès aux soins, écologie, logement, évoquer le sort des classes moyennes et, sans surprise, celui des agriculteurs.

À noter qu'il n'est pas exclu, comme le souligne encore Ouest-France, que Gabriel Attal profite de l'occasion pour faire quelques annonces, afin de ne pas faire une redite de la conférence de presse du 16 janvier d'Emmanuel Macron. Il semble également acquis que le Premier ministre, faute d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ne se risquera pas à solliciter un vote de confiance des députés. Si la gauche a d'ores et déjà promis une motion de censure, Les Républicains ainsi que le Rassemblement national ont, eux, fait savoir qu'ils ne la voteraient a priori pas. Une fois ce moment difficile passé, Gabriel Attal aura quelques heures de répit (ou pas), avant de se rendre au Sénat mercredi. Cette fois-ci, c'est donc face aux sénateurs qu'il prononcera son discours de politique générale.