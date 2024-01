La personnalité politique préférée des Français est au gouvernement

La personnalité politique préférée des Français bénéficie de 44 % d'adhésion, et elle fait partie du gouvernement.

La personnalité politique préférée des Français se trouve bel et bien dans le gouvernement. Selon le dernier baromètre Odoxa-Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale, le lauréat, puisqu'il s'agit d'un homme totalise 44 % d'adhésion et progresse de 7 points depuis le baromètre du mois de décembre. L'adhésion signifie que les votants soutiennent la personnalité, ou éprouvent de la sympathie pour elle. Cette enquête a été réalisée les 23 et 24 janvier 2024, auprès d'un échantillon de 1 005 Français, interrogés par internet. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l'interviewé après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Pour 48 % des sondés, Gabriel Attal est un "bon Premier ministre"

Depuis ce mois de janvier 2024, la nouvelle personnalité politique préférée des Français est Gabriel Attal. Le Premier ministre déloge Édouard Philippe de la plus haute marche du podium. Le Maire du Havre arrive en deuxième position (40 % d'adhésion), Marine Le Pen (37 %) complète le trio de tête. Le plus jeune Premier ministre de la Ve République est notamment jugé "dynamique", "sympathique" et "ouvert au dialogue". En pleine crise des agriculteurs, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau ne bénéficie lui que de 10 % d'adhésion et arrive à la 26e place de ce classement.

Gabriel Attal, lui, bénéficie d'une popularité qui détonne. 48 % des votants estiment qu'il est un "bon Premier ministre". Jean Castex puis Elisabeth Borne n'avaient jamais atteint ce niveau. Cette dernière était jugée comme une "bonne Première ministre" par seulement 29 % des sondés en décembre 2023. Un gouffre sépare donc Gabriel Attal de sa prédécesseur. Seul Edouard Philippe culminait à 57 % de popularité chez les Français, entre juin et décembre 2017. Depuis, aucun Premier ministre n'a fait mieux.

En revanche, plus de la moitié des sondés pensent que Gabriel Attal restera un simple "collaborateur" du président Emmanuel Macron. 54 % d'entre eux estiment que le nouveau Premier ministre n'a pas les capacités pour diriger son gouvernement "avec autorité". 60 % des Français estiment enfin qu'il ne ferait pas un bon candidat pour représenter la Macronie lors de l'élection présidentielle de 2027.