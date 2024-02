Présidentielle 2027 : Xavier Bertrand déjà candidat

Candidat malheureux à la primaire de la droite en 2022, Xavier Bertrand a "bien l'intention" de se présenter à l'élection présidentielle en 2027 avec l'objectif de faire barrage à l'extrême droite.

Dans un long entretien accordé au quotidien Ouest-France, samedi 3 février, Xavier Bertrand a annoncé avoir "bien l'intention" d'être candidat aux prochaines élections présidentielles. À 58 ans, l'ancien ministre de la Santé sous Jacques Chirac, puis du Travail sous Nicolas Sarkozy, dit ne pas avoir "changé d'ambition" et "appris de ses erreurs".

Avec cette annonce, Xavier Bertrand a la volonté de faire barrage à l'extrême droite. "Beaucoup, aujourd'hui, pensent déjà que 2017 sera le tour de Marine Le Pen. Pas moi ! Je suis convaincu qu'il n'y a pas une majorité de fachos dans notre pays", a-t-il déclaré.

Très critique à l'égard de la politique du gouvernement, Xavier Bertrand, qui a lancé son mouvement politique Nous France en 2022, se veut porte parole des "Français en colère". Il souhaite défendre la décentralisation du pouvoir, pointant du doigt le pouvoir actuel qu'il considère "de l'entre-soi" et "trop parisien", ce qui explique selon lui, "son incapacité à anticiper les crises [et] à ressentir ce que vivent les Français". "L'État, au niveau national, doit assurer le régalien : sécurité, justice, maîtrise de l'immigration, défense, lutte contre l'islamisme. Mais pour tout ce qui concerne le quotidien, arrêtons de faire remonter la prise de décision à Paris pour qu'elle redescende avec du retard sur le terrain", a affirmé le président des Hauts-de-France donnant pour exemple la gestion des inondations du Pas-de-Calais. L'annonce de l'ancien candidat malheureux de la primaire de la droite en 2022, a été jugée prématurée par Jean-Pierre Raffarin, cadre historique de l'UMP et figure LR, sur LCI samedi soir.