Ferme-la ! Marine Le Pen s'emporte contre une députée macroniste

Sur les bancs de l'Assemblée nationale ce 5 février 2024, l'ex-candidate à la présidentielle s'est vivement emportée contre la députée de la majorité Nadia Hai.

Coup d'éclat de Marine Le Pen à l'Assemblée. Les députés étaient réunis dans l'hémicycle du palais Bourbon ce lundi matin, à l'occasion de l'examen de la motion de censure déposée par l'ensemble de la gauche contre Gabriel Attal. Et tandis que le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, était à la tribune, dézinguant le gouvernement, les réactions se sont vite faites entendre du côté des bancs de la majorité, révèle Le Figaro. Nadia Hai, ex-ministre de la Ville, a notamment interpellé le député RN à plusieurs reprises.

La scène pourrait sembler, somme toute, banale au sein de l'Assemblée nationale où les députés s'affrontent entre partis à coup de phrases bien senties, mais surtout entre majorité et opposition. C'était sans compter l'intervention remarquée de l'ex-candidate du Rassemblement national à la présidentielle. Assise en hauteur, à droite de l'hémicycle, Marine Le Pen s'est ainsi laissé aller à un "Ferme-la toi, ferme-la !", accompagné d'un geste de la main invitant la députée à se taire. Il n'en fallait pas plus pour que ceux qui se trouvaient sur les bancs de la majorité ne montent au créneau, criant à la vulgarité de Madame Le Pen. Première visée, Nadia Hai a alors rétorqué : "Quelles sont vos propositions de fond ? C'est vide, c'est creux." Ce à quoi lui aurait alors été répondu : "Ne me parle pas de fond, pas toi !"

Comme de coutume dans le cadre de ce type d'accrochage à l'Assemblée nationale, finalement, tout serait rentré dans l'ordre quelques secondes après, relaie Le Figaro. Il n'en reste pas moins que cette fois-ci, les mots sont sortis de Marine Le Pen, ex-finaliste des dernières élections présidentielles. Nadia Hai en tout cas l'assure auprès de nos confrères : Marine Le Pen ne l'"'impressionne pas du tout". Dénonçant au passage sa vulgarité, la députée macroniste souligne cependant que cette fois-ci la cheffe de file du RN dans l'hémicycle "est allée plus loin que d'habitude".