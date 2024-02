Bardella plutôt que Le Pen pour la présidentielle ? Des militants y pensent déjà

Marine Le Pen entend être la candidate du Rassemblement national pour la présidentielle de 2027, mais quelques militants du parti pourraient lui préférer son poulain, Jordan Bardella.

Marine Le Pen semble bien décider à repartir en course pour la présidentielle de 2027. "Je suis la candidate naturelle de mon camp" assurait la cheffe de file du Rassemblement national (RN) sur le plateau du 20 Heures de TF1 en septembre dernier. Mais il se pourrait que cela ne soit plus très vrai pour une partie des militants du parti à la flamme. Quelques-uns préfèreraient le jeune Jordan Bardella, président du RN depuis 2021, à la fille de la dynastie Le Pen.

La patronne du parti d'extrême droite a pour elle l'expérience de trois campagne présidentielle, mais cet atout pourrait aussi devenir un désavantage car les trois tentatives se sont soldées par des échecs, malgré une progression constante jusqu'à se hisser à 41,45% des voix lors du duel avec Emmanuel Macron en 2022. Cette montée du Rassemblement national confirmée lors des élections législatives la même année permet à Marine Le Pen d'espérer faire encore mieux et de peut-être l'emporter au prochain scrutin. Loyal à son menton, Jordan Bardella ne devrait pas volontairement voler la vedette à la fille Le Pen, mais s'il est poussé par les militants quelle sera la meilleure décision à prendre ?

Le RN ne gagnera "jamais avec un Le Pen"

Si le RN pèse autant dans les derniers scrutins et dans les intentions de vote des élections européennes à venir ou celles déjà évaluées de la présidentielle, ce n'est pas étranger au travail de dédiabolisation abattu par Marine Le Pen et les militants le savent. Mais ce travail pourrait ne pas suffire à lutter contre les effets d'un patronyme trop lourd de sens. "On sera au pouvoir un jour, mais jamais avec un Le Pen" estime un retraité qui vote pour le RN depuis 1981 auprès du Monde. Selon lui, avoir un candidat avec un autre nom que celui du fondateur Jean-Marie Le Pen est une bonne chose pour convaincre "les frileux", comprenez ceux qui ont encore peur d'assumer un vote radical.

L'analyse du lepéniste se confirme auprès des certains jeunes tentés par le vote de l'extrême droite. "J'adhère aux idées de Marine Le Pen mais il y a toujours cette peur vis-à-vis de sa famille, alors que Jordan Bardella n'a pas de passé politique", explique une étudiante de Montpellier dans le journal du soir. Force est de constater que le nom Le Pen "colle à la peau" de la députée du Pas-de-Calais et la majorité en joue. En 2022, Emmanuel Macron avait, à escient, appelé le parti à la flamme par son ancien nom - le Front national - durant toute la campagne.

Une image et une répartie à toute épreuve ?

C'est aussi l'image plus lisse du président du RN qui remporte l'adhésion des militants. Le jeune homme de 29 ans convainc lors de ses passages télévisés avec son discours jugé plus "rassurant" que celui de Marine Le Pen. Un discours auquel plusieurs élus reprochent de cacher l'idéologie du parti d'extrême droite sous des répliques percutantes qui font mouche auprès des électeurs. Des critiques qui ne tiennent pas selon une militante quinquagénaire interrogée par Le Monde : "Un homme politique n'a pas à rabâcher ce qu'il pense : on sait très bien ce que défend Jordan puisqu'il représente le parti et son histoire." Pour elle, le président du parti n'est pas sans rappeler le chef de l'Etat qui avait profité de cette effet fraîcheur dans la vie politique lors de sa première campagne présidentielle : "Il est jeune, parle bien et dispose d'une bonne gueule : exactement comme Macron en 2017. A l'époque, beaucoup ont voté pour lui sans trop savoir ce qu'il pensait."

L'aisance de Jordan Bardella est aussi ce qui manque à Marine Le Pen selon des électeurs du RN. Si la triple candidate à la présidentielle a pour habitude de s'en sortir au premier tour, "à chaque débat d'entre-deux-tours, elle est mauvaise". "On aurait plus de chances avec Bardella. Marine Le Pen est plus énervée et agressive, elle n'a pas le même sang-froid", juge un partisan du parti toujours au Monde. Quant aux critiques sur le manque d'expérience, la jeunesse ne semble plus être un inconvénient en politique, au contraire depuis la nomination de Gabriel Attal à Matignon. L'opposition Attal - Bardella est d'ailleurs souvent présentée comme le futur duel Macron - Le Pen.