Les syndicats agricoles font pression et défilent devant Attal et Macron

A dix jours du Salon de l'Agriculture, la FNSEA et les autres syndicats agricoles mettent la pression sur le gouvernement pour obtenir des avancées concrètes. Matignon et l'Elysée leur ouvrent leurs portes.

"Il faut accélérer". Le message et la mise en garde lancés par Arnaud Rousseau, président du premier syndicat agricole, dimanche dernier ont été entendus par le gouvernement. Gabriel Attal doit recevoir la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs à Matignon ce mardi 13 février, vers 16h30. La rencontre se fera en présence des deux ministres en charge de l'Agriculture : Marc Fesneau impliqué dans la gestion de cette crise depuis les premiers blocages, et Agnès Pannier-Runacher tout juste nommée au poste en tant que ministre déléguée.

L'objectif du rendez-vous ? Prouver aux syndicats que les engagements pris sont tenus et que les mesures avancent alors qu'Arnaud Rousseau a prévenu de la reprise des mobilisations en l'absence d'avancées concrètes avant le Salon de l'Agriculture, lequel ouvre le 24 février. Le Premier ministre veut notamment rassurer les agriculteurs sur le futur projet de loi qui, selon un cadre de l'exécutif cité par Europe 1, sera bien présenté avant l'ouverture du Salon annuel. Si ces garanties devraient aller dans le sens des syndicats, ce n'est pas sur le projet de loi que les syndicats sont les plus pressants. Ils reconnaissant qu'un délai est nécessaire pour mettre sur pied un nouveau texte, mais ils attendent des mesures concrètes sur le terrain d'ici là.

Les représentants du monde agricole cherchent donc à mettre la pression sur le gouvernement dix jours après la levée des blocages et cela semble fonctionner. Alors que le patron de la FNSEA regrettait qu'aucune rencontre ministérielle n'ait eu lieu depuis la fin des manifestations des agriculteurs, Gabriel Attal ouvre sa porte aux syndicats. Mais il n'est pas le seul. Emmanuel Macron va lui aussi recevoir les principales organisations syndicales.

Les syndicats chez Macron avant le Salon de l'Agriculture

Le défilé des syndicats agricoles doit commencer ce mercredi 14 février à l'Elysée avec la réception par le chef de l'Etat de la Confédération paysanne et la Coordination rurale. "Nous [jugeons] insuffisant le niveau français pour apporter des solutions à cette crise, qui pour nous relève beaucoup de l'Europe puisque la politique agricole dépend de l'Europe. [...] Nous avons beaucoup [de revendications, ndlr] à lui transmettre", a affirmé Véronique Le Floc'h, présidente de la Coordination rurale sur BFMTV. Parmi les demandes, l'une porte sur l'extension de "l'exception agricole" au niveau mondial pour "soustraire l'agriculture à l'Organisation mondiale du commerce".

Emmanuel Macron recevra également la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs la semaine prochaine avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Chaque organisation devrait être reçue individuellement et en présence de Marc Fesneau. Si l'agenda suggère que les rendez-vous avec le chef de l'Etat sont organisés pour répondre à la crise, l'Elysée rappelle qu'il est coutumier de recevoir les représentants du monde agricole quelques jours avant la mise en place du Salon annuel.