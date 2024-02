Un gouvernement de millionnaires : qui sont les ministres les plus riches ?

17 ministres du gouvernement Attal présentent un patrimoine supérieur au million d'euros.

50 %. C'est la proportion de ministres millionnaires dans le gouvernement de Gabriel Attal. Un chiffre en hausse par rapport à celui d'Elisabeth Borne (44 %). Attention, les données officielles ne seront pas connues avant plusieurs mois. En effet, les responsables politique doivent faire leur déclaration d'intérêts et de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique (HATVP).

En revanche, à partir d'éléments à sa disposition, l'Humanité est en mesure de donner les principales tendances concernant les 17 millionnaires parmi les 34 membres du gouvernement. Une chose est sûre, si le plus jeune Premier ministre de la Ve République présente un patrimoine de 1,5 million d'euros, notamment grâce à une assurance vie, il est loin d'arriver en tête du classement des ministres les plus riches.

Franck Riester et Amélie Oudéa-Castéra, les plus riches du gouvernement

Deux tiers des membres du gouvernement posséderaient un patrimoine supérieur à 716 000 euros. Mais celui qui arrive en tête de ce classement est le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Franck Riester. Sa fortune est estimée à 10 millions d'euros, notamment grâce à l'héritage de garages et de concessions automobiles selon le journal.

Amélie Oudéa-Castéra, qui conserve le ministère des Sports et des Jeux olympiques malgré les nombreuses polémiques qui l'entourent ces dernières semaines et après avoir perdu le portefeuille de l'Education nationale disposerait d'un patrimoine à hauteur de 7 millions d'euros. Une fortune provenant majoritairement d'actions gratuites accumulées chez Axa et Carrefour.

Neuf ministres parmi les 1 % de Français les plus riches, dont Eric Dupond-Moretti

Parmi les ministres les plus fortunés du nouveau gouvernement, des disparités existent. Sur les 10 patrimoines les plus conséquents, neuf d'entre eux se situeraient dans la tranche des 1 % des Français les plus riches, avec plus de 2,2 millions d'euros de patrimoine. Une caste à laquelle appartient l'actuel garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti et ses 5 millions d'euros de patrimoine. Même constat pour Jean-Noël Barrot (Affaires européennes) et Roland Lescure (Industrie et Energie).

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini présente un patrimoine légèrement en dessous de 4 millions d'euros. D'autres ministres déclareraient bien un patrimoine au delà du million d'euros, mais l'Humanité n'a pas pu se procurer le montant exact. On parle de Rachida Dati (Culture), Christophe Béchu (Transition écologique), Marc Fesneau (Agriculture), Sylvie Retailleau (Enseignement supérieur et Recherche), Agnès Pannier-Runacher (déléguée auprès du ministre de l'Agriculture), Dominique Faure (déléguée chargée des Collectivités territoriales) ou encore Fadila Khattabi (déléguée chargée des personnes âgées et handicapées).