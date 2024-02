Les Français ne croient plus en la politique ? Un récent sondage inquiète

La défiance des Français envers la sphère politique s'intensifie. Une tendance similaire existe chez nos voisins européens, mais avec moins de vigueur.

À moins de quatre mois des élections européennes, les Français semblent de plus en plus défiants envers la politique. C'est en tout cas ce que nous indique la dernière étude réalisée par OpinionWay pour le Centre d'étude de la vie politique française. Un sondage réalisé en janvier 2024, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon représentatif de 3 514 personnes en France, et publiée mardi 13 février.

"La démocratie ne fonctionne pas bien" pour 2/3 des Français

Tout d'abord, le sondage démontre de manière claire la remise en cause de la démocratie, qui ne "fonctionne pas bien" pour 68 % des sondés, soit une progression de 4 points en un an. Une tendance similaire est observée chez nos voisins européens, notamment en Italie avec une hausse de 5 points sur un an (63 %) et en Allemagne (+8 points, 47 %).

Si les Français sont mécontents du chef de l'Etat, Emmanuel Macron à 60 %, les Allemands, eux, sont insatisfaits de leur chancelier Olaf Scholz à 68 %. Soit une hausse vertigineuse de 23 points en un an. De plus, les politiques sont jugés comme "plutôt honnêtes" par seulement 30 % des Français, contre 45 % outre-Rhin, et 26 % de l'autre côté des Alpes, en Italie

23 % des sondés souhaitent que "l'armée dirige le pays"

Seuls 18 % des Français pensent que leur avis est "pris en compte" par les décideurs politiques. Aussi, 37 % d'entre eux éprouvent de la méfiance envers eux. Un chiffre, légèrement supérieur à ceux observés en Allemagne et en Italie (30 %).

Plus étonnant, pas moins de 23 % des sondés en France souhaiteraient que "l'armée dirige le pays", un chiffre en progression de 4 % entre janvier 2023 et 2024, alors que 83 % disent être favorables à un système politique démocratique. Bien que celle-ci ne "fonctionne pas" de manière optimale pour une large majorité d'entre eux, son format reste largement plébiscité. Enfin, sur la totalité des participants au sondage, 23 % ne se positionnent pas sur l'échiquier politique français, alors qu'une majorité de Français (27 %) se situe à droite.