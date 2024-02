Agriculteurs en colère : "Des promesses non tenues" dénoncées, le ton monte à nouveau

Dix jours après la fin des blocages, la grogne monte à nouveau dans le camp des agriculteurs. Mardi, le patron de la FNSEA l'a assuré : "On est prêts à repartir en action."

L'accalmie n'aura été que de courte durée. Dix jours après la levée des blocages un peu partout en France, le ton monte à nouveau entre agriculteurs et exécutif. "Depuis le mouvement que nous avons suspendu, on a dit qu'il fallait se mettre au travail. Pendant ces dix jours, je n'ai pas eu de retour de l'information au niveau ministériel", a déploré mardi 13 février au matin sur TF1 Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, syndicat majoritaire dans la profession agricole. Et de mettre en garde : "Il nous reste dix jours pour réussir", avant le début du Salon de l'agriculture, le 24 février. Auquel cas, les agriculteurs sont "prêts à repartir en action".

Des menaces donc. Mais certains agriculteurs sont déjà passés à l'étape d'après. Comme le relaie France 3 Régions, ils n'ont pas attendu pour repartir au front. Ainsi, les agriculteurs indépendants et les viticulteurs de la Coordination rurale ont appelé, plus tôt dans la journée de ce mardi, à un nouveau blocage sur l'A75, à Clermont-l'Hérault, dans la soirée. Ils dénoncent des "promesses non tenues", pointant du doigt, entre autres, le fait qu'il avait initialement été convenu que les viticulteurs pourraient choisir leur année noire de référence pour leur trésorerie parmi celles comprises entre 2018 et 2022 alors qu'il ne leur est finalement possible de choisir que 2020 ou 2022. Mardi matin, des producteurs de lait se sont, eux, mobilisés à Paris, devant l'Assemblée nationale, pour faire part de leur colère.

Vers un mois de mars marqué par la colère des agriculteurs ?

Si la réunion qui se tenait depuis 16h30 ce mardi à Matignon, réunissant la FNSEA et les Jeunes agriculteurs, s'est "bien passée", selon Arnaud Rousseau, laissant présager qu'un terrain d'entente pourrait finalement être trouvé, comme le relaie franceinfo, Jean-François Chaperon, président de la Coordination rurale 34, prédisait, plus tôt dans la journée auprès de France 3, un mois de mars encore mouvementé en France, comme en Europe, avec de nouvelles mobilisations des agriculteurs. À moins qu'un terrain d'entente ne puisse être trouvé d'ici là ? La Coordination rurale doit être reçue mercredi par Emmanuel Macron, à l'Élysée.