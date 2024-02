Hommage à Robert Badinter en direct : suivez la cérémonie place Vendôme

09:24 - Mélenchon déplore la volonté de la famille Badinter d'exclure LFI de l'hommage

"Badinter : un hommage national dont sont exclus une partie des Français n'est plus un hommage national. La République est une et indivisible", a écrit Jean-Luc Mélenchon mardi, après que la famille du défunt a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas voir LFI à la cérémonie. Le chef insoumis avait pourtant rendu un hommage vibrant à l'ancien ministre socialiste, samedi dernier sur X : "En siégeant à ses côtés au Sénat, j'ai tellement admiré Robert Badinter ! C'était un orateur qui faisait vivre ses mots comme des poésies. Il raisonnait en parlant et sa force de conviction était alors sans pareille. Peu importe les désaccords. Je n'ai jamais croisé un autre être de cette nature. Il était tout simplement lumineux."

Robert et Elisabeth Badinter avaient notamment critiqué Jean-Luc Mélenchon pour son refus d'appeler à voter Emmanuel Macron au second tour des deux dernières présidentielles, face à Marine Le Pen.