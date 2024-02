Gérald Darmanin accusé de viol : verdict ce mercredi, quelle issue pour le ministre ?

La Cour de cassation de Paris rend ce mercredi sa décision sur l'admissibilité du pourvoi formé par Sophie Patterson-Spatz, ex-sympathisante de l'UMP, accusant Gérald Darmanin de viol depuis 2017. Le ministre de l'Intérieur avait bénéficié d'un non-lieu en 2022, confirmé en 2023.

Définitivement mis hors de cause ? Ce mercredi 14 février 2024, la Cour de cassation de Paris doit rendre sa décision sur le pourvoi formé par Sophie Patterson-Spatz après un non lieu en juillet 2022, confirmé par la Cour d'appel de Paris en janvier 2023 en faveur du ministre de l'Intérieur. Cette dernière aujourd'hui âgée de 52 ans l'accuse de viol depuis 2017, des faits qu'il conteste. Si la Cour de cassation estime que le pourvoi n'est pas admissible, le dossier sera clos et Gérald Darmanin devrait être sorti d'affaire.

Une nouvelle audience est-elle envisageable ?

La plus haute juridiction a examiné mercredi 17 janvier dernier l'admissibilité du pourvoi en cassation de la plaignante lors d'une audience non publique. Le rapporteur et l'avocat général ont conclu à sa non-admission. Si le pourvoi est rejeté, l'avocate de la plaignante envisage d'ores et déjà de "saisir la Cour européenne des droits de l'Homme" en d'entamer une action en responsabilité, une procédure permettant de faire condamner l'Etat pour déni de justice. La Cour peut également ordonner une nouvelle audience à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Ce qui permettrait d'examiner le non-lieu en faveur de Gérald Darmanin datant de 2022.

Des faits qui remontent à 2009

Pour rappel, une information judiciaire avait été ouverte en 2020 dans ce dossier sur des faits de viol qui remonteraient à 2009. Selon la plaignante, les faits se seraient déroulés lorsqu'elle était sympathisante de l'UMP (désormais LR). Elle avait sollicité le soutien de Gérald Darmanin, alors chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP, pour la révision d'une condamnation de 2005 pour chantage et appels malveillants à l'égard de son ex-compagnon.

L'actuel premier flic de France lui aurait promis de l'aider via un courrier à la Chancellerie en insistant pour qu'elle l'accompagne dans un hôtel. Si ce dernier reconnaît avoir eu une relation sexuelle avec Sophie Patterson-Spatz, il indique avoir "cédé aux charmes" d'un femme "entreprenante". Cette dernière portera plainte plusieurs années après, en 2017.