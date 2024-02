Gabriel Attal et Jordan Bardella, stars de la politique française, selon un sondage

Dans un nouveau sondage réalisé pour Le Parisien, le premier ministre et le président du Rassemblement National apparaissent comme les plus dignes de confiance pour la nouvelle génération.

Le Parisien a publié ce dimanche 25 février l'enquête réalisée par l'Ipsos dévoilant les figures politiques qui inspirent le plus les Français et surtout les plus jeunes. Ce sondage interroge aussi la jeune génération sur ses préoccupations, ses intentions de vote lors des prochaines élections et met en lumière ses opinions sur certains sujets de société par rapport au reste de la population. L'étude a été réalisée sur la base de deux échantillons, le premier composé de 500 personnes âgées de 18 à 24 ans et le second de 1000 individus de plus de 18 ans.

Le sondage de l'Ipsos révèle que les 18-24 ans font un peu plus confiance aux responsables politiques que leurs aînés. 78% des individus de l'échantillon des plus de 18 ans estiment que les responsables politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, préparent mal leur avenir. Parmi les 18-24 ans, 63% d'entre eux partagent cet avis.

Du côté des politiques, l'étude révèle que les personnalités de moins de 40 ans sont les plus populaires. Le trio des politiques préférés des français se compose de Gabriel Attal, 34 ans, Jordan Bardella, 28 ans et Marion Maréchal, 34 ans. L'ordre n'est cependant pas le même pour les deux échantillons. Pour le groupe représentant l'ensemble des français, le Premier ministre arrive en tête (39%) et serait notamment très apprécié par les plus de 60 ans. Le président du RN arrive ensuite en deuxième position(31%), très populaire auprès des ruraux. La troisième place est occupée par la tête de liste du parti Reconquête aux européennes, Marion Maréchal (19%). Pour les 18-24 ans, le trio est composé des mêmes personnalités mais Jordan Bardella se hisse à la première place devant Gabriel Attal.

Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos explique au Parisien que "les Français comme les jeunes sont un peu bluffés par Gabriel Attal et Jordan Bardella. On n'a jamais vu ça pour un Premier ministre et le président d'un parti en pleine dynamique !" Ce à quoi il a ajouté : "Les deux ont une forme d'aisance, d'énergie qui les rapproche. Ils parlent de façon concrète, donnent l'impression d'être en phase avec le pays".

Dans le détail, l'étude démontre que Gabriel Attal arrive en tête des sympathisants de la macronie (84%) mais aussi auprès des sympathisant LR (54%) et des Ecologistes (43%). Le Premier ministre arrive également en deuxième position des favoris chez les sympathisants PS (36%) et troisième chez ceux du RN (18%).

En ce qui concerne les intentions de vote, le sondage indique que seulement 42% des jeunes de 18-24 ans interrogés ont déclaré qu'ils iraient "certainement" voté aux élections européennes le 9 juin prochain. Un pourcentage qui se hisse à 62% pour l'élection présidentielle de 2027. En revanche, pour l'échantillon représentant l'ensemble des Français, 56% d'entre eux déclarent qu'ils iront "certainement" voter aux européennes et 75% à la présidentielle. Il apparaît que l'intention certaine de se rendre aux urnes est plus importante au-delà de 35 ans.