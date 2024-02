Qui est Céline Imart, l'agricultrice LR joker de Ciotti pour les européennes ?

Désignée numéro 2 sur la liste LR menée par François-Xavier Bellamy aux prochaines élections européennes, Céline Imart entend "défendre les intérêts de son pays" en embrassant cette nouvelle carrière en politique. Une nouveauté pour elle, après un riche parcours dans le privé.

"C'est le pompier pyromane. Il souffle sur les braises de la colère agricole". Tels étaient les mots de la numéro 2 de la liste Les Républicains aux élections européennes du 9 juin prochain, Céline Imart, ce lundi matin au micro de BFMTV au sujet d'Emmanuel Macron. Méconnue du grand public, cette céréalière du Tarn l'est beaucoup moins dans la sphère agricole où sa parole compte depuis de nombreuses années. "J'ai accepté de relever le défi pour changer les choses à l'échelle de l'Europe. Je connais les contraintes que subissent les Français au quotidien" expliquait-elle dans Le Figaro. Désormais, une autre carrière s'offre à elle.

Surdiplômée et céréalière depuis 13 ans

"Jeune mère de famille, elle est le symbole de cette France du travail qui fait vivre son pays" expliquait le patron des LR Éric Ciotti dans Le Figaro au sujet de sa nouvelle protégée. À 41 ans, Céline Imart est agricultrice céréalière dans le Tarn, près de Cuq-Toulza. Diplômée de Sciences-Po et de l'Essec, elle a d'abord occupé un poste de directrice administrative et financière dans une filiale de transport et de logistique du groupe Bolloré au Chili, comme révélé par La Dépêche en 2012. Ensuite, elle devient consultante dans un cabinet de conseil à Paris, Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Ce n'est qu'à l'aube de ses 30 ans qu'elle décide de reprendre l'exploitation agricole familiale de ses parents de 150 hectares dans le Sud-ouest. Une fonction qu'elle occupe depuis 13 ans maintenant. "Nous avons besoin de gens comme elle pour nous représenter plutôt que de grands démagos" expliquait un représentant de la FDSEA du Tarn quelques jours plus tôt dans l'Obs. Elle est aussi porte-parole d'Intercéréales, l'interprofession qui regroupe des producteurs, coopératives et exportateurs des céréales dans l'Hexagone.

Vice-présidente du syndicat des Jeunes Agriculteurs

Originaire de Toulouse, Céline Imart est pourtant une figure médiatique du monde agricole. Elle est notamment apparue dans l'Émission politique sur France 2, le 22 novembre 2018. Elle y défendait à l'époque la PAC de l'Union européenne et critiquait l'interdiction "brutale" du glyphosate. Son poids est désormais incontestable dans le milieu agricole. Membre du bureau de l'Association générale des producteurs de maïs (AGPM), vice-présidente des Jeunes Agriculteurs, syndicat ayant participé aux récentes manifestations sur les routes de France, Céline Imart est loin d'être une jeune pousse dans le secteur malgré sa médiatisation encore modeste derrière la tête de liste LR aux européennes, François-Xavier Bellamy.

Une "femme de terrain, de la ruralité, passionnée d'agriculture"

La nouvelle numéro 2 de la liste LR pour le scrutin européen ne s'est jamais cachée d'être pro-OGM comme l'indiquait l'Obs. "Pour l'opinion publique, on devrait revenir à l'agriculture bucolique telle qu'elle est imaginée dans 'Martine à la ferme'" regrettait-elle. Critique envers les ONG de défense de l'environnement, Cécile Imart prône un débat "serein" sur les questions écologiques et environnementales, sans stigmatiser les pesticides et ceux qui les utilisent.

"Il faut harmoniser les normes au niveau européen, mieux tracer l'origine des produits, faire un choix clair entre une agriculture européenne ouverte, qui se bat sur les marchés mondiaux avec les mêmes armes que ses concurrents, et une agriculture plus réglementée mais également plus protégée" indiquait-elle. Cette "femme de terrain, de la ruralité, passionnée d'agriculture" comme elle se décrit dans les colonnes du Figaro est désormais positionnée en deuxième place sur la liste LR pour les prochaines élections européennes. Une étape de plus pour cette touche à tout qui n'est visiblement pas rassasiée.