Macron se baignera-t-il dans la Seine avant les JO 2024 ?

Arborant un large sourire, le chef de l'Etat Emmanuel Macron a promis qu'il se baignerait prochainement dans la Seine, lors de l'inauguration du village olympique de Paris 2024, ce jeudi 29 février.

Le président de la République tiendra-t-il sa promesse ? On le sait, les Franciliens auront la possibilité de se baigner dans la Seine à l'été 2025. Alors, ce jeudi 29 février, quand la question lui est posée par les journalistes en marge de l'inauguration du village olympique de Paris 2024 à Saint Denis, Emmanuel Macron n'est pas passé par quatre chemins : "et comment ! Oui j'irai" a-t-il répondu. Il a également parlé "d'héritage important" laissé aux locaux avec l'organisation de cet évènement planétaire, notamment grâce aux aménagements.

En revanche, le chef de l'Etat n'a pas donné de date précise à laquelle le monde entier pourra l'apercevoir nager dans la Seine et étrenner son plus beau maillot de bain. "Je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là" rétorquait-il, le sourire aux lèvres face aux nombreux micros qui lui étaient tendus en Seine-Saint-Denis.

Une promesse qui rappelle celles de Jacques Chirac et Anne Hidalgo

Emmanuel Macron n'est pas le premier président a avoir promis une baignade dans la Seine. En 1990, Jacques Chirac, maire de Paris en avait fait de même. Il avait promis de se "baigner dans la Seine devant témoins", trois ans plus tard, en 1993. Il n'avait pas tenu parole. Plus récemment, c'est l'actuelle maire de la capitale Anne Hidalgo qui avait lancé : "nous nous baignerons dans la Seine" en janvier dernier.

Elle avait indiqué vouloir tester cette nouvelle offre de baignade au mois de juillet, juste avant les Jeux olympiques et un an avant l'ouverture de trois espaces de baignade dans le fleuve, à Bercy, Grenelle et entre l'île Saint-Louis et le Marais. Réponse dans les prochains mois pour voir si les deux élus tiennent leurs engagements.

1,4 milliard d'euros d'investissements

Dès l'attribution de l'organisation des Jeux olympiques à la ville de Paris, des investissements colossaux ont eu lieu pour espérer rendre baignables la Seine et la Marne, son principal affluent. En effet, depuis 2016, l'Etat et les collectivités locales franciliennes ont investi pas moins de 1,4 milliard d'euros. "Pour la Seine et la Marne, il y a eu un investissement extraordinaire qui a été fait" s'est félicité le président de la République". Ces fleuves auront "changé là aussi de visage et d'usage" a-t-il conclut.