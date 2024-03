Résultats du Super Tuesday : Biden manque le carton plein, Trump par K.-O.

Joe Biden et Donald Trump ont remporté haut la main le Super Tuesday. Le démocrate n'a été battu que dans les Samoa, même constat pour le républicain dans le Vermont.

Ce mardi 5 mars 2024, se tenaient les primaires américaines appelées, le "Super Tuesday" dans une quinzaines d'Etats. Le but : voter pour élire le représentant des républicains et des démocrates à la prochaine élection présidentielle de novembre 2024. Si les deux grands favoris du scrutin, Trump et Biden ont écrasé la concurrence, les enseignements sont plus nombreux que prévu. Le milliardaire américain n'a pas conquis l'ensemble des 15 Etats votants, et Nikki Haley, son opposante n'a toujours pas abdiqué. De son côté, l'actuel président des Etats-Unis Joe Biden a raté de peu le carton plein, un territoire lui a résisté.

Donald Trump remporte 12 Etats sur 15

L'ex-locataire de la Maison Blanche a raflé au moins 12 des 15 Etats dans lesquels était organisé le Super Tuesday. La Virginie d'abord, puis la Caroline du Nord, l'Alabama, l'Oklahoma, le Tennessee, le Maine et le Massachusetts, l'Arkansas, le Texas, le Colorado le Minnesota et la Californie sont acquis à la cause de Trump. Les résultats pour l'Utah et l'Alaska sont encore attendus. Si l'issue de ces primaires ne faisait pas de doute, Donald Trump, avec ses résultats, se rapproche un peu plus de l'investiture pour la présidentielle. "C'était un super mardi pour nous" a-t-il déclaré depuis Mar-a-Lago (Floride).

En revanche, il a été devancé par Nikki Haley dans le Vermont, elle totalise 50,1 % des voix dans ce petit Etat. Cette dernière a toutefois refusé de baisser les bras après la nouvelle débâcle du Super Tuesday et se présente toujours comme une "alternative" à Donald Trump. Avec 80 délégués, son retard est désormais considérable sur Donald Trump qui en compte près de 1 000. Pour s'assurer l'investiture, 1 215 délégués sont requis. Un score qui pourrait être atteint dès la mi-mars, après la primaire en Floride.

Si un bémol subsiste dans le camp Trump, il concerne certains scores réalisés par Haley. 30 % dans des Etats comme le Colorado ou la Virginie par exemple. En vue de l'élection présidentielle de novembre, le milliardaire américain doit rassembler l'ensemble de son camp s'il souhaite remporter l'élection suprême. "Nous voulons l'unité, et nous l'aurons très bientôt. Le succès apportera l'unité" lançait-il ce mardi.

Joe Biden s'impose largement, sans surprise

De son côté, Joe Biden était tout proche de réaliser le carton plein dans ce Super Tuesday. Ce mardi, le démocrate a remporté la totalité des Etats en jeu, ainsi que l'Iowa qui organisait un vote par correspondance. Un seul lui a résisté : les Samoa américaines, un territoire qui participe aux primaires sans être un des 50 Etats américains. C'est l'entrepreneur Jason Palmer qui a remporté le scrutin. L'actuel président des Etats-Unis qui brigue un second mandat possède désormais, comme Donald Trump chez les républicains, une très large majorité qui devrait conduire les Américains au duel tant attendu entre les deux hommes pour accéder à la Maison Blanche.

Attention, tous les combats sont loin d'être remportés d'avance par l'homme de 81 ans. En effet, 40 000 personnes ont glissé un bulletin blanc dans le Minnesota. Des militants ont même appelé les électeurs à manifester pour demander à Joe Biden de cesser de soutenir Israël. Cet Etat qui dispose de la plus grande part de la population musulmane du pays a donc voté blanc à 20 %. C'est déjà le deuxième Etat après le Michigan la semaine dernière à affecter significativement et de manière négative le score de Joe Biden. Cela le fera-t-il agir en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza ? Réponse dans les prochaines semaines.