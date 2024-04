Taxe lapin : une nouvelle amende parmi d'autres mesures pour la médecine

Dans un entretien aux médias locaux, Gabriel Attal a annoncé une série de mesures en direction du monde médical. Parmi elles, la "taxe lapin" dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2025 doit permettre de lutter contre les rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés.

Le Premier ministre Gabriel Attal a présenté, samedi 6 avril, à l'occasion d'un échange avec les médias locaux, les contours de la "taxe lapin" visant à sanctionner les patients qui n'honorent pas leurs rendez-vous médicaux, rapporte Le Figaro. Ainsi, lorsqu'un rendez-vous ne sera pas annulé au moins 24 heures à l'avance, une pénalité pouvant s'élever jusqu'à cinq euros sera appliquée au patient, et ce, quels que soient ses revenus. "Qu'on ait des difficultés financières ou pas, on a les mêmes droits et devoirs", a martelé Gabriel Attal. Si la mesure doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2025, l'objectif premier vise avant tout à sensibiliser les patients. En effet, lorsqu'une personne ne se présente pas à un rendez-vous, celle-ci prend la place d'une autre et, par ricochet, fait perdre du temps au professionnel de santé.

Une série d'autres mesures

Lors de sa prise de parole, Gabriel Attal a annoncé toute une série d'autres mesures en direction du monde de la santé pour lutter contre les déserts médicaux et les temps d'attente souvent trop longs pour l'obtention d'un rendez-vous. Ainsi, le nombre de places pour les étudiants en deuxième année de médecine va progressivement augmenter pour passer 12 000 en 2025 et 16 000 en 2027. Afin de diminuer la charge de travail des médecins généralistes, d'autres professionnels de santé comme les pharmaciens pourront prescrire des médicaments dans le cas de certaines pathologies. Ce sera notamment le cas pour les angines et les cystites à partir de juin prochain. Les opticiens, quant à eux, pourront à partir de cette même date adapter les ordonnances faites par les ophtalmologues dans le cas où la prescription ne serait plus adaptée, rapporte BFMTV.

Concernant les rendez-vous pris avec des spécialistes ou des masseurs-kinésithérapeutes, Gabriel Attal a annoncé lancer une expérimentation dans 13 départements pour rendre leur accès "direct" sans que le patient n'ait besoin de passer au préalable par son médecin généraliste. Pour permettre un accès aux soins à moins de 30 minutes de chez soi pour les gardes de nuit et en week-end, le Premier ministre souhaite accorder une "aide financière" pour chaque médecin qui accepterait de travailler "temporairement" hors de sa zone. Enfin, l'exécutif compte renforcer son dispositif "Mon soutien psy". Pour cela, le montant remboursé pour une consultation passera de 30 à 50 euros, et leur nombre sera porté à 12 séances par an.