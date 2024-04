Les juifs français en danger ? Ce que Darmanin a prévu pour les protéger d'avance

Ce dimanche, le ministre de l'Intérieur a ordonné aux préfets la mise en place d'un dispositif pour "renforcer significativement la sécurité des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs".

Samedi 13 avril, dans la soirée, des centaines de drones et de missiles ont été tirés, depuis l'Iran ainsi que d'autres pays de la région par les alliés de la république islamique à destination d'Israël. Si l'attaque n'a engendré que des dégâts limités, elle soulève pas mal d'interrogations et suscite l'inquiétude chez la communauté juive. Voilà pourquoi, dès ce dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé de renforcer la sécurité devant les lieux de culte juifs et devant les écoles confessionnelles en prévision des fêtes de Pessah.

Les militaires de Sentinelle en renfort ?

" À l'approche de la fête juive de Pessah et compte tenu du contexte international, j'ai donné instruction aux préfets de renforcer significativement la sécurité des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs, en particulier les synagogues et les écoles confessionnelles" pouvait-on lire, ce dimanche, sur le compte X (ex-Twitter) du ministre de l'Intérieur. Comment cela va-t-il se traduire sur le terrain ?

Tout d'abord, une présence "statique et visible" des forces de l'ordre devant les lieux de culte et les édifices "les plus sensibles ou emblématiques" a été ordonnée. Les militaires de Sentinelle pourront être réquisitionnés en renfort pour mener à bien cette opération. Devant les écoles confessionnelles, "des gardes statiques systématiques aux heures d'entrée et de sortie des élèves" assureront la sécurité précise Le Parisien. Enfin, des passages réguliers de forces de police et de gendarmerie seront organisés, notamment devant les "commerces spécialisés".

Un dispositif décidé en raison du "niveau très élevé de la menace terroriste" et du "maintien à un haut niveau des actes à caractère antisémite", notamment après l'attaque de l'Iran en Israël, ce week-end. Le renforcement de la sécurité pour la communauté juive en France réclamé par Gérald Darmanin arrive également juste avant les fêtes de Pessah (la Pâque juive), qui se dérouleront du 22 au 30 avril 2024.