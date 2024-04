Européennes 2024 : Mélenchon ose un meeting qu'aucun candidat n'a jamais fait

Figure de LFI, Jean-Luc Mélenchon s'apprête à innover une nouvelle fois pour ses prochains meetings, après l'épisode de l'hologramme en 2017.

Jean-Luc Mélenchon va innover. Une fois n'est pas coutume, l'ex-candidat à l'élection présidentielle souhaite se démarquer. En avril 2017, déjà, le leader de La France Insoumise s'était démultiplié pour apparaître simultanément dans 7 villes différentes, pour 7 meetings en direct grâce à un hologramme. Physiquement présent à Dijon, il était aussi virtuellement représenté à Nancy, Nantes ou encore Montpellier, une première en France. Force est de constater que ce dernier a décidé de récidiver, de manière différente certes, mais toujours avec une longueur d'avance en termes d'innovation par rapport à ses concurrents.

Un premier meeting dans un quartier "sensible" de Marseille

Avant les élections européennes de juin 2024, Jean-Luc Mélenchon souhaite organiser des meetings dans des quartiers populaires et dans des cités, selon les informations de France Info. Plusieurs villes sont concernées : Toulouse, Bordeaux, Marseille et le département de la Seine-Saint-Denis. La forme est encore en réflexion. Un premier meeting dans les quartiers nord de Marseille est en préparation et aura lieu fin mai dans une cité "sensible" comme l'indique France Info, sans pour autant communiquer son nom. Seule la liste des Ecologistes, menée par Marie Toussaint avait organisé son premier meeting dans le 14e arrondissement de Marseille en février dernier, mais sans sa cheffe de file. Avec Jean-Luc Mélenchon, il s'agit là de la première figure d'envergure nationale à oser ce pari avant un tel scrutin.

Cette annonce intervient alors que la liste de La France Insoumise pour les Européennes - menée par Manon Aubry - accuse un retard toujours important par rapport aux ténors de cette élection dans les sondages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro et Sud Radio (12 avril), elle rassemble 8 % des intentions de vote. Elle apparaît derrière la liste des Républicains menée par François-Xavier Bellamy (8,5 %) et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann (12,5 %). Les deux premières places sont occupées par Jordan Bardella (RN) avec 31,5 % des intentions de vote, suivi par la candidate de la majorité, Valérie Hayer (Renaissance) et ses 18 % d'intentions de vote.

Affirmer son statut en terrain conquis

Lors de son prochain meeting à Marseille, dans les quartiers nord, Jean-Luc Mélenchon sera accompagné par deux Insoumis dont Rima Hassan, septième sur la liste LFI aux élections européennes et récemment accusée d'avoir tenu certains propos ambigus lors des attentats commis par la Hamas en Israël. Avec cette stratégie de proximité, LFI espère réaliser un score encourageant, sans trop se faire distancer par la liste qui mène pour l'heure les débats à gauche, celle du Parti socialiste. Ces meetings sont "une façon d'aller là où les gens vivent, pour que la République reprenne ses droits" confie une insoumise auprès de France Info. L'objectif est clair pour le clan Mélenchon : consolider des terrains conquis.