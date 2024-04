Le logo apposé sur une affiche de Mélenchon jugé antisémite, la polémique prend de l'ampleur

Le président de la région des Hauts-de-France demande l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon dans une université de Lille. La raison : un logo sur son affiche.

Jean-Luc Mélenchon a prévu de se rendre ce jeudi 18 avril à l'université de Lille pour tenir une conférence avec la militante palestinienne Rima Hassan, qui figure sur la liste de LFI aux européennes 2024. Organisée par l'association étudiante "Libre Palestine", cette conférence doit porter, selon les visuels de communication qui l'annoncent, sur "l'actualité en Palestine". L'événement ne plaît pas du tout à plusieurs élus du Nord, qui demandent qu'il soit annulé.

La députée Renaissance Violette Spilletout accuse très clairement cette conférence d'être "antisémite" dans un message posté sur X (ex-Twitter). "En pleine campagne européenne, alors que les débats se radicalisent, j'interpelle le président de l'Université de Lille pour lui demander l'annulation de cette conférence de propagande, comme l'a fait Rennes ou Bordeaux. Oui, il est urgent de faire cesser la tragédie à Gaza mais ce n'est pas avec ceux qui représentent l'antisémitisme le plus violent et la volonté de destruction d'Israël que les débats progresseront vers la paix", estime l'élue macroniste.

Le député RN Sébastien Chenu a lui aussi demandé l'annulation de cette conférence, craignant que "nos universités" servent "de strapontin à un meeting politique où des propos antisémites seront probablement tenus".

© LFI

La polémique prend de l'ampleur depuis la prise de parole de l'ancien candidat à la présidentielle et actuel président de région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Celui-ci cible plus particulièrement le logo apposé sur l'affiche annonçant l'événement. "Nous ne pouvons tolérer, dans une université française, une telle conférence de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan qui, à travers le logo " Libre Palestine ", nient l'existence de l'État d'Israël. Je demande à l'Université de Lille et au préfet l'annulation de cette conférence", a-t-il écrit sur X.

Le logo en question est celui de couleur rouge en bas à droite de l'affiche. La couleur uniforme laisse entendre que l'association qui organise l'événement milite pour une Palestine sans Etat d'Israël, reprenant l'ambiguïté du slogan "La Palestine du Jourdain jusqu'à la mer".

Interrogée sur le sujet par les médias, Rima Hassan s'est plusieurs fois défendue de souhaiter la destruction d'Israël, elle a aussi plusieurs fois condamné, par ailleurs, les attaques du 7 octobre du Hamas. "De la mer au Jourdain : oui pour une égalité de droit qui passe par libérer les Palestiniens des oppressions qu'ils subissent. Pour rappel, géographiquement, les Palestiniens vivent déjà de la mer au Jourdain, ils sont partout sur le territoire mais avec des statuts différents", s'expliquait-elle il y a peu sur ses réseaux.