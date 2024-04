La France invite la Russie à une cérémonie, un affront à l'Ukraine ?

La France devrait bien inviter la Russie lors d'une cérémonie internationale organisée en Normandie le 6 juin 2024, pour le 80e anniversaire de la Libération.

Un épisode qui pourrait être commenté. Selon les informations d'Europe 1, la Russie devrait être représentée le 6 juin prochain, lors d'une cérémonie internationale organisée en Normandie pour le 80e anniversaire de la Libération. La radio nationale affirme qu'une invitation de la France a été adressée "à la représentation diplomatique de Moscou en France" pour participer aux commémorations du 6 juin 1944. Pour l'instant, Moscou n'a pas accepté l'invitation.

Vladimir Poutine ne sera pas présent

Si la Russie pourrait être représentée en juin prochain, le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, ne sera pas de la partie. Il est visé par un mandat d'arrêt émis par la cour pénale internationale (CPI). Le président russe était présent au 70e anniversaire du débarquement de Normandie à Colleville-sur-Mer, mais était absent il y a cinq ans.

Pour rappel, 27 millions de Soviétiques ont péri pour combattre l'Allemagne durant la Seconde guerre mondiale. Et si l'URSS n'avait pas pris part au débarquement sur les plages normandes, elle faisait partie des alliés. Alors, cette invitation peut-elle être qualifiée d'injure à l'Ukraine en raison de la situation géopolitique actuelle ?

Quel message envoyé à l'Ukraine ?

Le 24 février 2022 a marqué un tournant pour l'Europe et les relations internationales avec l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Depuis, la France se classe au 15e rang des pays ou institutions fournissant le plus d'aides en valeur à l'Ukraine, avec un montant total de 1,8 milliard d'euros du 24 janvier 2022 au 15 janvier 2024 selon Statista. Au cours de cette période, le soutien officiellement accordé par le gouvernement français a principalement été d'ordre financier (800 millions d'euros) et militaire (640 millions d'euros). Voilà pourquoi, l'invitation de la Russie par la France en juin prochain, dans le contexte actuel, pourrait grandement froisser les dirigeants ukrainiens alors même que les relations entre le l'Elysée et le Kremlin ont du plomb dans l'aile.

La diplomatie franco-russe sur un fil

De plus, les relations entre Moscou et Paris se sont nettement distendues ces dernières semaines, jusqu'à atteindre, peut-être, le point de non retour en ce mois d'avril. Dernier épisode en date : un échange téléphonique entre les ministres français et russe de la Défense, Sébastien Lecornu et Sergueï Choïgou.

Dans son compte-rendu de cet entretien portant sur le contre-terrorisme (le premier dans ce domaine depuis octobre 2022), la Russie a indiqué "espérer" que les services secrets français ne soient pas impliqués dans l'attentat perpétré dans la banlieue de Moscou le 22 mars. Le président français, Emmanuel Macron, a dénoncé des "commentaires baroques et menaçants". Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a également estimé lundi que Paris ne voyait plus l'"intérêt" de discuter avec Moscou, "puisque les communiqués qui sortent, les compte-rendus qui en sont faits sont mensongers".