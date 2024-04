Internat, accueil de nuit... Ces mesures répressives seront-elles obligatoires ?

Pour empêcher le glissement vers la délinquance de certains jeunes, le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures ce jeudi. Quid de l'éventuel caractère obligatoire ? Éléments de réponse.

Sous le feu des projecteurs à l'occasion de son 100e jour à Matignon, Gabriel Attal en a profité pour annoncer, ce jeudi 18 avril, tout un panel de mesures destinées à répondre à la violence grandissante d'une partie de la jeunesse. Parmi elles, le placement en internat de jeunes qui commenceraient à avoir de "mauvaises fréquentations". Alors qu'"il y a dans notre pays des dizaines de milliers de places en internat qui sont désespérément vides", le Premier ministre veut saisir cette "opportunité" pour retirer de leur environnement les jeunes qui glisseraient vers la délinquance en proposant à leurs parents d'envoyer leur enfant "en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger".

Plusieurs options sont sur la table, comme un envoi en internat durant les seules vacances scolaires ou durant toute l'année scolaire. L'inquiétude de certains jeunes et de leurs parents sur le caractère obligatoire de cette mesure est légitime. Pour l'heure, les détails de cette mesure ne sont pas connus, mais Matignon l'assure : cet envoi en internat s'inscrira "dans le cadre d'une concertation avec les familles et tous les acteurs", relaie le HuffPost. En somme, les parents devraient avoir leur mot à dire.

Qu'en sera-t-il de la scolarisation "tous les jours de la semaines, entre 8h et 18h" des collégiens, également souhaitée par Gabriel Attal ? Là encore, peu d'information sur le caractère obligatoire de la mesure. En revanche, l'accueil de nuit dans des établissements de placement éducatif afin "que des jeunes qui tombent dans la délinquance ne puissent rôder chaque nuit" pourra lui être exigé et donc rendu obligatoire, relaie BFMTV. Cette mesure a en effet été évoquée dans le volet judiciaire des annonces de Gabriel Attal ce jeudi. À noter qu'à ce jour, la "mesure de composition pénale" est souhaitée par le Premier ministre et n'a donc pas encore été mise en œuvre.