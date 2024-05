Drapeau palestinien à l'Assemblée : les explications du député et de La France insoumise

Le députe LFI Sébastien Delogu a été lourdement sanctionné après avoir brandi le drapeau de la Palestine, ce mardi, à l'Assemblée nationale. "C'était une manière pour moi d'écrire l'histoire" indique-t-il.

"En brandissant un drapeau palestinien, est-ce que, enfin, le président va se réveiller et se dire qu'il faut cesser de vendre des armes ?" lançait Sébastien Delogu après son geste, mardi 28 mai à l'Assemblée nationale. Une chose est sûre, le député LFI a écopé de la plus lourde sanction permise par le règlement intérieur de l'hémicycle : une exclusion de quinze jours du Palais Bourbon, assortie du retrait de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois.

Une décision confirmée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui avait suspendu la séance après l'incident, hier. Pour rappel, lors de la séance de questions au gouvernement (QAG) ce mardi, Sébastien Delogu s'était levé et avait brandi un drapeau palestinien alors que le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, commençait à répondre à la députée LFI Alma Dufour sur la situation au Proche-orient. Ce qui a déclenché un véritable tollé, des l'hémicycle, en coulisses, et jusque dans la salle des Quatre Colonnes entre députés.

"J'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai fait et j'en suis fier"

Le député La France insoumise de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu a été sanctionné en vertu de l'article 70 du chapitre XIV du règlement de l'Assemblée nationale, relatif à la discipline, l'immunité et la déontologie. L'article prévoit que "peut faire l'objet de peines disciplinaires tout membre de l'Assemblée qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque un scène tumultueuse".

"C'était une manière pour moi d'écrire l'histoire à ma manière, premièrement. Deuxièmement, de visibiliser la cause palestinienne et ce qui se passe en Palestine parce que j'ai eu l'impression que les images qu'on voit d'enfants décapités, de familles complètement décimées étaient devenues un peu banales" expliquait-il au micro de BFMTV. "Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. J'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai fait et j'en suis fier" poursuit-il.

La sanction ? "Une décoration" pour Delogu selon Mélenchon

Un geste salué par les cadors de LFI. "Je suis fier du député Sébastien Delogu et je pense qu'en posant cet acte symbolique dans l'hémicycle, il a, je pense, fait un geste qui correspond à notre devoir devant l'humanité. Notre devoir et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que la France, par la voie du président de la République ne reste pas silencieux" expliquait Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, mardi soir sur BFMTV.

De son côté, Jean-Luc Mélenchon juge la sanction infligée au député Delogu comme "une décoration" pour lui, "et une honte pour toujours pour ceux qui l'ont votée". Pour rappel, au cours d'un vote du bureau à l'Assemblée, les députés ont majoritairement voté pour l'exclusion temporaire de leur collègue des Bouches-du-Rhône. "Je me fous complètement de la sanction que va me donner l'Assemblée nationale" lançait-il juste après son geste. "Il y a un génocide qui est en cours là-bas. Peu de personnes osent dire le mot génocide, mais c'est important de rappeler que des enfants sont massacrés par les armes françaises" avait-il également déclaré.