Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale : qui est-elle ? Quelles sont ses priorités pour l'école ?

Anne Genetet a été nommée ministre de l'Education nationale pour le gouvernement Barnier. Elle a assuré que "le navire ne changera pas de cap".

Ce lundi a eu lieu la cérémonie de passation de pouvoir entre Nicole Belloubet et Anne Genetet pour le poste de ministre de l'Education nationale. Anne Genetet a, en effet, été nommée pour ce poste ce samedi 21 septembre, alors que d'autres noms étaient cités comme celui de la députée Ensemble du Nord Violette Spillebout ou encore celui de Rachida Dati. Son profil aurait été défendu par Gabriel Attal, qui a fait un court passage à ce ministère.

"J'ai conscience d'être le maillon d'une chaine humaine, faite de plus d'1,3 million de femmes et hommes qui se lèvent chaque jour pour faire vivre la promesse de l'école", a déclaré ce lundi lors de la passation de pouvoir celle qui devient la sixième ministre en sept ans rue Grenelle, après avoir remercié sa prédécesseure pour la rentrée scolaire qu'elle a jugé "réussie".

Anne Genetet a également présenté ses objectifs à ce poste, assurant que "le navire ne changera pas de cap" : "Un mouvement a été lancé, autour d'ambitions fortes comme l'élévation du niveau de nos élèves, l'exigence de nos enseignements, mais aussi le respect de nos professeurs, de leur autorité et de celle de la République, et le bien-être de nos élèves et de nos personnels". Elle met aussi un point d'orgue sur la "réussite des élèves".

Elle a résumé ses ambitions ainsi : "C'est ce à quoi je m'attacherai : préserver l'école, protéger nos élèves, bâtir un espace de sérénité et de stabilité (...) Ce que je vous propose tient donc en quelques mots. Relever avec humilité tous ensemble les défis de l'école pour qu'elle puisse enfin et pour longtemps renouer avec sa mission première : forger des Républicains, bâtir des destins, apporter du bonheur". De grands chantiers attendent la nouvelle ministre : la rémunération des enseignants, la crise d'attractivité du métier, la question de l'uniforme à l'école, des groupes de niveaux ou encore le sujet de la mixité scolaire.

Un parcours axé sur la défense et la diplomatie

Le choix d'Anne Genetet pour le poste de ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse peut surprendre au vu de son parcours politique, davantage centré sur l'international, elle qui est une figure sur les dossiers des Français de l'étranger, dont elle est l'une des députées depuis 2017. Agée de 61 ans, journaliste médicale après avoir fait des études de médecine, elle a longtemps vécu à Singapour. Certains y verront un signe puisque le système scolaire singapourien est perçu régulièrement comme l'un des meilleurs au monde, célébré notamment au classement PISA ou pour son enseignement des mathématiques, la fameuse "méthode de Singapour". En 2022, elle s'est tout de même rapprochée du sujet éducatif en étant rapporteure à l'Assemblée nationale de la proposition de loi sur l'évolution de "la gouvernance de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger" et la création "d'instituts régionaux de formation".

Anne Genetet a également tenu à mettre en avant son parcours scolaire. "Je suis une fille de l'école publique, de bout en bout, de l'école à la fac", a-t-elle rappelé auprès de l'AFP, une déclaration qui fait le contraste avec Amélie Oudéa-Castéra, qui avait fait un court passage à ce poste en raison d'une polémique sur l'enseignement privé de ses enfants.

Un rejet par les syndicats

La députée devra donc se faire sa place au sein de ce nouveau gouvernement surtout qu'elle s'était montrée critique envers les Républicains, qui vont pourtant la cerner et même de très près, puisque le ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel est le député LR Alexandre Portier. "Les LR n'ont jamais voulu travailler avec nous, ce n'est pas faute de leur avoir tendu la main, ils nous ont tapé dessus", avait-elle, par exemple, lancé sur le plateau de BFMTV vendredi 20 septembre. Elle avait aussi appelé à la vigilance face à la nomination probable de Bruno Retailleau, qui a finalement été choisi pour l'Intérieur.

Ce choix a aussi été mal reçu du côté des syndicats enseignants. Selon Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, "il n'y a aucun bon point dans ce profil, ça ressemble à une erreur de casting au regard des enjeux pour l'école". Même son de cloche pour Elisabeth Allain-Moreno, secrétaire générale de SE-Unsa, qui estime que Anne Genetet "ne connaît pas grand-chose, ni de près, ni de loin, au sujet de l'école et du système éducatif, cela nous inquiète beaucoup". Guislaine David, secrétaire générale du SNUipp-FSU, a, pour sa part, déploré cette nomination, considérant la ministre comme un "clone de Gabriel Attal".