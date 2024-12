Budget 2025 : trois solutions pour qu'il soit adopté et une alternative

Alors que le gouvernement Barnier devrait être censuré ce mercredi 4 décembre, plusieurs options sont sur la table pour permettre au pays de bénéficier d'un budget et éviter le chaos politique et budgétaire.

Lundi 2 décembre, Michel Barnier a engagé la responsabilité de son gouvernement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Un passage en force qui a déclenché, dans la foulée, le dépôt de deux motions de censure. Une de la part du Nouveau Front populaire, l'autre du Rassemblement national. Les deux motions seront examinée mercredi 4 décembre à 16 heures à l'Assemblée nationale. Le vote, lui, devrait se dérouler à partir de 19 heures, d'après les informations recueillies par BFMTV. Sans grande surprise, l'addition des députés de gauche et du RN fera tomber Michel Barnier et son exécutif. 289 députés sont nécessaires pour censurer le gouvernement, La gauche, le RN et les "Ciottistes" rassemblent à eux trois de 316 à 319 élus, suffisant pour arriver à leurs fins. Le parti à la flamme a déjà annoncé qu'il voterait la motion de censure déposée par le NFP. Le sort de Michel Barnier semble donc scellé.

Pour rappel, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) et le projet de la loi de finances (PLF), sont deux choses différentes. Si les deux projets sont présentés en même temps, leur nature diffère. Alors que le PLF fixe le budget de l'Etat pour l'année à venir (dépenses et recettes), le PLFSS a vocation à maîtriser les dépenses sociales, de santé, et les recettes de la Sécurité sociale. La préparation de ce PLFSS relève de la compétence du gouvernement.

Si une des motions de censure déposées venait à être adoptée, le Premier ministre devra démissionner et Emmanuel Macron sera contraint de l'accepter. Le président ne pouvant pas dissoudre l'Assemblée nationale moins d'un an après une précédente dissolution, de nouvelles élections législatives ne peuvent pas être organisées. Une situation qui pourrait entraîner un véritable chaos politique été économique.

Les solutions pour que la France dispose d'un budget

La chute - si c'est le cas ce mercredi - de Michel Barnier pourrait avoir de lourdes conséquences sur le budget 2025, en cours d'examen au Parlement et plus largement, sur le fonctionnement du pays. D'abord, l'examen du projet de loi de finances (PLF) s'arrêtera. Conséquence directe : il sera quasiment impossible pour un nouveau Premier ministre et une nouvelle équipe gouvernementale de déposer un nouveau budget avant la fin de l'année civile 2024.

Première option pour le gouvernement démissionnaire ou le nouveau gouvernement nommé, avoir recours à l''article 45 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Elle permet au pays de fonctionner sans gouvernement et sans budget voté. Ce "joker" s'appuie sur un "projet de loi spéciale l'autorisant à percevoir les impôts existants", jusqu'au vote d'un prochain projet de loi de finances en début d'année prochaine. Autrement dit, en continuant d'appliquer le Budget 2024.

Début 2025, le gouvernement démissionnaire pourrait aussi faire usage d'ordonnances pour faire appliquer son budget. Attention, cette option n'est envisageable que si les débats pour l'adoption du projet de loi de finances (PLF) dépassent 70 jours. Les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance", indique l'article 47 de la Loi fondamentale. Il s'agit là de la dernière hypothèse constitutionnelle. La fin du délai constitutionnel est fixé au 21 décembre 2024, cette année. Cette ordonnance n'a encore jamais été utilisée en France. Si la censure est votée, le pays disposerait alors d'un budget, mais n'aurait pas de nouveau gouvernement pour autant.

Autre option sur la table et pas des moindres : l'article 16 de la Constitution conférant à Emmanuel Macron les "pleins pouvoirs", en théorie, pour imposer ses propres décisions budgétaires par décret. Alors, dans les faits, la France pourrait se retrouver purement sans budget en 2025. "La conséquence peut être très lourde pour le pays (...) C'est l'absence de budget, l'absence de loi de finances, ou partir sur les recettes de 2024, c'est à dire avec un lourd déficit, une actualisation qui ne se fait pas", prévenait déjà le garde des Sceaux Didier Migaud, le 25 novembre dernier sur France 2. Autrement dit, ce serait un statut quo par rapport au budget 2024. Le gouvernement a dernièrement tablé sur un déficit public atteignant 6,1 % du PIB cette année, un objectif loin de l'ambition initiale de 4,4 % du PIB, ou de celle du printemps dernier (5,1 %).

"On ne risque absolument pas un shutdown" à l'Américaine

Quid du salaire des fonctionnaires ? "Si vous n'avez pas de budget pour l'an prochain, ça veut dire que les fonctionnaires ne sont pas payés", avait lancé l'ex-Première ministre et désormais députée du Calvados, Elisabeth Borne, sur le plateau de C à Vous, le 24 octobre dernier lors de la promotion de son livre. Une sortie remarquée, qui rappelle une pratique plutôt associée aux Etats-Unis. En effet, cette situation est possible de l'autre côté de l'Atlantique. Elle est appelée, le "shut down" et consiste à fermer les administrations si le Congrès américain ne s'accorde pas sur le vote d'un budget. Or, en France, le fonctionnement n'est pas le même.

Pour en arriver là, le texte devrait être rejeté définitivement par les deux chambres du Parlement : l'Assemblée nationale et le Sénat, à la même étape du processus, et au cours d'une même lecture, ce qui est très rare. Aussi, le Conseil constitutionnel devrait valider un projet de loi spécial qui permettrait à l'exécutif de percevoir des impôts et de verser un volume minimum de crédits. Les fameuses ordonnances, évoquées plus haut, pourraient alors permettre d'assurer le versement de la rémunération des fonctionnaires. "On ne risque absolument pas un shutdown. Il y aura des cartes vitales qui fonctionneront, les fonctionnaires seront payés. Il faut sortir des scénarios apocalyptiques", indiquait à ce sujet Benjamin Morel, constitutionnaliste et maître de conférences en droit public dans les colonnes d'Europe 1, le lundi 2 décembre.