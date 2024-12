Motion de censure contre Barnier : le compte des votes "pour" et des "contre"

C'est le jour décisif pour le gouvernement Barnier. Les motions de censure déposées contre lui sont débattues ce mercredi 4 décembre à partir de 16 heures à l'Assemblée nationale avant d'être votées dans la soirée. Le RN et le NFP sont en mesure de faire tomber le Premier ministre.

Va-t-on assister à la chute du gouvernement de Michel Barnier ? Réponse ce mercredi 4 décembre avec le vote des motions de censure à l'Assemblée nationale. Les députés ont rendez-vous pour débattre des textes visant à renverser le gouvernement à partir de 16 heures avant de se prononcer pour ou contre le maintien du Premier ministre en début de soirée, entre 19h et 20h selon les estimations des médias. La situation, très risquée pour l'exécutif, est une conséquence directe de recours au 49.3 de Michel Barnier qui, pour adopter le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), a engagé la responsabilité de son gouvernement le lundi 2 décembre.

Deux motions de censure ont été déposées dans la foulée et doivent être débattues ce mercredi. Les députés examineront les textes en mêmes temps, mais ils voteront d'abord le texte déposé par le Nouveau Front populaire (NFP), signé par les présidents des quatre groupes de gauche, Mathilde Panot (LFI), Boris Vallaud (PS), Cyrielle Chatelain (Ecologistes) et André Chassaigne (PCF), en plus de 181 autres députés. La seconde motion de censure est portée par 138 députés du Rassemblement national (RN) et ses alliés ciottistes. Mais celle-ci ne sera pas votée si la première réussit à renverser le gouvernement, un scénario qui est hautement probable le RN ayant annoncé qu'il voterait des motions "d’où qu’elles viennent".

Depuis l'annonce des dépôts de motion de censure, Michel Barnier et ses ministres défendent leur maintien, et leur vision concernant le Budget 2025, se disant encore ouvert au compromis, puis faisant peser la menace d'un "chaos" et la responsabilité de ce dernier sur les députés qui voteront la censure. Des stratégies qui n'ont a priori pas suffi à faire flancher les forces de l'opposition. Le Premier ministre continue toutefois de croire que l'échec d'une motion de censure "est possible" comme il l'a dit mardi soir dans les JT de TF1 et de France 2.

Les conditions pour que la motion de censure soit adoptée

La règle est simple : pour qu'une motion de censure aboutisse et renverse le gouvernement, elle doit être adoptée par la majorité absolue des députés siégeant à l'Assemblée le jour du vote, soit 289 si tous les élus sont présents. La motion de censure du NFP parait en mesure de réunir le nombre de voix nécessaires. La quasi totalité de 192 députés de gauche entendent voter le texte, seules quelques voix socialistes pourraient manquer à l'appel, "une dizaine" selon le compte d'un conseiller parlementaire du socle commun partagé à Politico. Même si ces désistements se confirmaient, ils ne parviendraient pas à changer la donne.

Car la vraie chance de réussite de la motion de censure déposée par le NFP tient au vote des 124 députés du RN et à ses 16 alliés ciottistes de l'UDR. Marine Le Pen comme Jordan Bardella ont confirmé la position du RN qui est prêt à voter le censure du gouvernement même sur le texte de la gauche. Le président du parti d'extrême droite rappelle qu'il s'agit de voter "une motion de rejet et de défiance à l’égard du gouvernement (...) peu importe le parti politique qui en est à l’origine" et que "ce n’est pas une alliance avec la gauche" comme veut le faire croire le gouvernement.

Le NFP et le RN avec ses alliés semblent être les seules forces d'opposition voulant voter la motion de censure, mais arithmétiquement cela suffit pour renverser Michel Barnier : avec 192 et 140 députés de part et d'autres, cela assure 332 soutiens au texte, bien plus que le seuil de la majorité absolue.

Que se passera-t-il si la motion de censure renverse le gouvernement ?

Les effets d'une motion de censure sont immédiats, si bien que le gouvernement Barnier deviendra instantanément démissionnaire en cas d'adoption du texte par une majorité d'élus. Michel Barnier restera à Matignon et ses ministres à leur poste respectifs jusqu'à ce que leur remplaçant soient nommés, mais ils n'auront plus les pouvoirs conférés par leur fonctions. Ils se contenteront d'assurer les affaires courantes et urgentes. Quant au PLFSS adopté par 49.3, il sera automatiquement rejeté.

Emmanuel Macron aura la charge de nommer un nouveau Premier ministre à qui reviendra la responsabilité de proposer un projet de loi pour le budget 2025. Alors que le budget doit théoriquement voté d'ici le 31 décembre, l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) permet au pays de fonctionner sans gouvernement et sans budget voté si le délai n'est pas respecté. Ce "joker" s'appuie sur un "projet de loi spéciale l'autorisant à percevoir les impôts existants", jusqu'au vote d'un prochain projet de loi de finances en début d'année prochaine. Autrement dit, en continuant d'appliquer le Budget 2024.