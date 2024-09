Michel Barnier : Brexit, parti politique, famille... Biographie du Premier ministre

Michel Barnier, 73 ans, est le nouveau Premier ministre de la France. Fort d'une riche expérience politique, il a déjà occupé plusieurs fonctions ministérielles et est reconnu pour sa casquette européenne. Biographie express.

Nommé Premier ministre jeudi 5 septembre 2024, Michel Barnier est à peine entré dans l'adolescence lorsqu'il débute son parcours politique en militant pour le parti gaulliste. Son premier mandat est local avec un poste de conseiller général du département de la Savoie dès 1973. Michel Barnier a alors tout juste 22 ans, lui qui est né en 1951 à La Tronche en Isère. Après ses études de commerce, il travaille en tant que chargé de mission, et devient député à l'âge de 27 ans. Il est alors le plus jeune député du Palais Bourbon.

À 73 ans désormais, et après avoir cumulé les records de précocité au cours de sa carrière politique, Michel Barnier, devient le plus vieux Premier ministre de la Ve République. Il bat le record de Pierre Messmer (71 ans). Michel Barnier succède également au plus jeune Premier ministre, Gabriel Attal, nommé le 9 janvier 2024 à 34 ans. En 1997, michel Barnier était également fait chevalier de la Légion d'honneur.

La Savoie chevillée au corps et de nombreux postes ministériels

Michel Barnier est avant tout l'homme d'un territoire, celui du département de la Savoie dont il a été député, sénateur mais aussi conseiller général. Il jouera ainsi un grand rôle dans l'organisation réussie des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en 1992. Le grand public le connaît toutefois davantage par ses différentes fonctions ministérielles. Son premier portefeuille est celui de l'Environnement entre 1993 et 1995, lors de la seconde cohabitation sous François Mitterrand et avec Edouard Balladur comme Premier ministre. Il sera ensuite l'un des ministres les plus proches de Jacques Chirac, qui lui confie d'abord les Affaires européennes entre 1995 et 1997, point d'entrée vers le prestigieux Quai d'Orsay où il devient ministre des Affaires étrangères entre 2004 et 2005.

Il y signera un échec retentissant au moment de défendre le traité européen de Lisbonne en 2004. Jacques Chirac perd le référendum et Michel Barnier son poste puisqu'il n'est pas reconduit. Cette année 2004 constitue pour Michel Barnier l'un de ses revers les plus significatifs. Pour rappel, en 1981, alors député, Michel Barnier a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité pour les mineurs de plus de 15 ans, au même titre que François Fillon ou Jacques Chirac.

Son dernier poste ministériel remonte à plus de 15 ans, en tant que ministre de l'Agriculture et de la Pêche (2007-2009) durant la présidence de Nicolas Sarkozy. Par la suite, il gagne à nouveau Bruxelles et se fait quelque peu oublier sur la scène française où il reste encore aujourd'hui vu comme un homme de dossiers.

Brexit : un négociateur reconnu à Bruxelles

C'est d'ailleurs à l'UE que son profil technocrate brille quand en 2016, il prend le poste de négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit. Michel Barnier s'impose comme un homme fort de la négociation avec le Royaume-Uni, au point d'être salué par ses collègues européens pour sa gestion d'un dossier long de 5 ans de pourparlers, étapes et bras de fer musclé.

Le Français a alors pour principale mission de préparer et de conduire les négociations avec le gouvernement britannique dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La participation de Michel Barnier au Brexit se termine officiellement le 31 mars 2021. Quelques mois plus tard, Michel Barnier annonce sa candidature au poste de président de la République française.

Une défaite à la primaire LR de 2021

Michel Barnier se positionnait en 2021 en faveur d'une plus grande maîtrise de l'immigration en France. Pour y parvenir, le candidat proposait trois ans en arrière un moratoire de trois à cinq ans. Le principe : porter un coup d'arrêt à l'immigration clandestine et prendre le temps d'évaluer, avec du recul, la politique migratoire française. Michel Barnier entendait bien inclure les autres pays européens dans son projet, afin de parvenir, entre autres, à la définition d'une politique d'asile commune.

En 2021, il se présente à la primaire LR pour la présidentielle de 2022. "Autorité, dialogue, confiance" est alors son mantra, vite éclipsé par sa proposition polémique sur l'immigration. Elle est conjuguée à l'ambition de "retrouver notre souveraineté juridique", quitte à ne plus se soumettre aux arrêts de l'UE, Cour de justice européenne ou cour européenne des droits de l'homme en tête. Tollé au sein de LR qui y voit son basculement vers des idées proches du RN.

Il tentera alors l'idée d'un "bouclier constitutionnel" qui aurait la primeur sur l'UE avant de rentrer dans le rang derrière la candidature de Valérie Pécresse. Le "joker" de la droite avait notamment pour ambition de limiter et maîtriser l'immigration, décarboner l'économie française et redonner au travail toute sa valeur et sa place centrale dans la société.

Marié, père de trois enfants et grand sportif

Marié depuis 42 ans avec Isabelle Altmayer, une ancienne avocate reconvertie dans la communication, Michel Barnier file le parfait amour et a toujours mené sa vie de famille loin des projecteurs. Le couple a eu trois enfants : Nicolas, Benjamin et Laetitia. L'aîné Nicolas Barnier, 33 ans, marche dans les pas de son père puisqu'il est engagé en politique. Candidat sur une liste libérale belge aux élections européennes de 2019, il est depuis 2021 chargé de mission à la Présidence du Sénat. Il est également impliqué dans des actions humanitaires en Haïti. Isabelle Altmayer, elle, travaille dans l'ombre. Après avoir été avocate pendant 10 ans, elle s'est tournée vers la communication.

Grand sportif malgré ses 73 ans, Michel Barnier est un adepte du vélo et de la natation, des sports qu'il pratique quasi quotidiennement, "pour faire travailler le cardio", comme l'explique Le Parisien. Michel Barnier est le benjamin d'une fratrie de trois garçons. Son père Jean était patron d'une entreprise de fabrication de coffrets à bijoux. Sa mère Denise, catholique engagée et féministe, avait fondé la Ligue contre la violence routière de Haute-Savoie, après le décès d'un de ses petits-fils dans un accident. Un drame qui a, selon ses proches, forgé le caractère de l'homme politique. Dans les prochaines semaines, il aura bien besoin d'en faire preuve au moment de former son gouvernement, puis à l'Assemblée nationale.