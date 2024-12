Gouvernement Bayrou : une première liste de ministres pressentis, des retours à prévoir

Le nouveau Premier ministre a donc reçu vendredi soir durant un peu plus d'une heure le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. Matignon a fait savoir que l'entretien a porté sur la sécurité, et notamment lors de la visite annoncée du pape en Corse dimanche. La situation à Mayotte, qui se prépare au passage d’un cyclone, a aussi été mise sur la table. "Le rendez-vous a permis de débuter une discussion essentielle sur le cap à tenir pour sortir la France de l’impasse institutionnelle", a néanmoins confié l'entourage du locataire de Beauvau au Figaro, affirmant que d'autres discussions se profilent dans les jours qui viennent.

Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à la formation du gouvernement de François Bayrou. L'info de la nuit : alors que son entourage a révélé vendredi soir que François Bayrou allait multiplier les consultations ce week-end, le nouveau Premier ministre a reçu dans la soirée une première personnalité : le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau. Ce dernier souhaiterait rester en poste, mais pas à n'importe quel prix, selon les indiscrets des médias à la suite d'un long entretien de 1h15.

FIN DU DIRECT - Du Medef à la CPME en passant par l'U2P, le patronat a félicité François Bayrou pour sa promotion tout en faisant part de l'espoir que suscite son arrivée à Matignon pour eux. La CPME a ainsi confié attendre "qu'il crée les conditions permettant de retrouver de la visibilité, de la lisibilité et de la stabilité", tandis que l'U2P a insisté sur l'importance de "donner de la visibilité et de la confiance" aux acteurs économiques.

13/12/24 - 22:34 - Le récit d’une nomination finalement surprise

Après la démission de Michel Barnier, le 5 décembre, on se demandait qui allait bien pouvoir reprendre le flambeau, avec le souvenir toujours bien présent des deux mois d’attente cet été pour trouver un nouveau locataire à Matignon. Dès les premières heures, le nom de François Bayrou a été évoqué dans les couloirs de l’Élysée et de l’Assemblée, mais sans aucune certitude. On a alors abordé la question de Roland Lescure, Sébastien Lecornu ou encore Bernard Cazeneuve.

L’idée que François Bayrou devienne Premier ministre a été mise sur le devant de la scène, puis balayée, puis remise en valeur plusieurs fois au cours des derniers jours. De quoi faire perdre espoir au maire de Pau, comme l’ont confié certains de ses proches au Parisien : il était "furieux !" Vendredi, Emmanuel Macron a reçu François Bayrou à l’Élysée dans la matinée, pour une réunion qui a duré 1h45 lors de laquelle les espoirs de Matignon se sont envolés pour le député MoDem. En effet, leur échange se serait mal passé : "Il a l’impression qu’on se fout de sa gueule, qu’on le balade", expliquait un de ses proches dans la matinée, "François était en mode : ‘Retiens-moi ou je fais un malheur.’ Il a menacé de faire exploser la majorité si ce n’était pas lui". Et alors que tous, politiques et journalistes, se tournaient vers Lescure, Lecornu ou Cazeneuve, c’est bien François Bayrou qui a été appelé à former un gouvernement.