Après Notre-Dame, Macron veut briller avec ce nouveau "chantier présidentiel"

Emmanuel Macron a prévu de prendre la parole lors d'une visite au Louvre ce mardi 28 janvier, il pourrait y faire des annonces concernant un nouveau "grand chantier présidentiel".

Affaibli par la crise politique qui a éclaté après la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier, Emmanuel Macron prend du recul sur les sujets politiques et laisse à ses Premiers ministres successifs le soin de trouver un moyen d'avancer. Mais le président de la République ne veut pas se montrer inactif et garde la main sur certains dossiers : la politique internationale et quelques "grands chantiers présidentiels". Parmi ces derniers, la rénovation et la réouverture de Notre-Dame-de-Paris ont retenu l'attention. Et le chef de l'Etat semble avoir trouvé son prochain chantier : le musée du Louvre.

Emmanuel Macron compte se rendre au musée parisien, le plus visité au monde, et prononcer un discours, ce mardi 28 février, d'après les informations de RTL, confirmées par BFMTV. Une visite organisée seulement quelques jours après que la directrice de l'établissement Laurence des Cars a tiré la sonnette d'alarme sur l'état de décrépitude du Louvre. Dans une note du 13 janvier consultée par Le Parisien, la directrice du musée a signalé "la multiplication d'avaries dans des espaces parfois très dégradés", "l'obsolescence (des) équipements techniques" ou encore "d'inquiétantes variations de températures mettant en danger l'état de conservation des œuvres" à la ministre de la Culture, Rachida Dati.

Le message serait monté plus haut que le ministère de la Culture et même jusqu'à l'Elysée puisque, selon RTL, Emmanuel Macron suit de près ce dossier. Il se serait d'ailleurs déjà rendu au musée du Louvre pour constater l'ampleur des dégâts aux côtés de Laurence des Cars. Il souhaiterait désormais répondre aux inquiétudes de la directrice du musée, laquelle demande un soutien financier suffisant pour remettre le Louvre en état et assurer sa pérennité.

Le Louvre, un nouveau Notre-Dame ?

Emmanuel Macron a-t-il déjà prévu des mesures pour répondre aux difficultés du Louvre ? Compte-t-il faire des annonces concrètes lors de son discours le 28 janvier ? Son entourage garde le secret sur ce que pourrait dire le président de la République, mais il confirme que le musée devrait faire l'objet d'un "grand chantier présidentiel", comme Notre-Dame-de-Paris avant lui.

Le chef de l'Etat s'est effectivement pleinement investi sur le dossier de la célèbre cathédrale de la capitale française, du jour où elle est partie en fumée, le 15 avril 2019, à celui de sa réouverture, le 7 décembre 2024. Le soir du drame il s'était rendu sur place, annulant la diffusion d'une de ses allocutions, et avait promis de rebâtir Notre-Dame-de-Paris "parce qu'elle est une part du destin français". Le lendemain il fixait un objectif, son objectif : "Je veux que ce soit achevé d'ici cinq années". Une promesse en laquelle peu croyaient, mais tenue cinq ans et huit mois plus tard. Une réussite qu'Emmanuel Macron a suivi dans le moindre détail avec pas moins de sept visites sur le chantier de Notre-Dame et qu'il s'attribue au moins en partie. Avec la reconstruction de la cathédrale parisienne, le chef de l'Etat espère laisser une trace élogieuse de son passage à l'Elysée depuis terni par des échecs politiques répétés. Veut-il faire du Louvre une nouvelle occasion de redorer son image ?