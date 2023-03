Fin de l'obligation vaccinale Covid pour les soignants, c'est acté

Le ministre de la Santé va suivre l'avis de la Haute autorité de santé, qui a préconisé, jeudi 30 mars, de mettre fin à l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les professionnels de santé.

[Mis à jour le 30 mars 2023 à 18h44] Après plusieurs mois d'attente, le ministre de la Santé, François Braun, a indiqué, jeudi 30 mars, qu'il allait "suivre l'avis" de la Haute autorité de Santé (HAS) qui recommande de lever l'obligation vaccinale contre le Covid-19 des soignants. Le ministre a promis de "concerter les fédérations hospitalières et les ordres des professions de santé pour définir les modalités de mise en œuvre", rapporte BFM TV. Plus tôt dans la journée de jeudi, l'HAS avait partagé ses préconisations de vaccination des professionnels de santé dans un communiqué de presse. L'instance a ainsi recommandé de lever l'obligation vaccinale contre le Covid-19, tout en soulignant que cette vaccination reste "fortement recommandée". Le communiqué de presse précise que : "La levée d'une obligation vaccinale pour les professionnels ne remet pas en question l'intérêt de cette vaccination, que ce soit en milieu professionnel ou en population générale".

La Haute autorité de santé souligne toutefois que "la vaccination ne remplace pas les autres mesures de prévention des infections des professionnels et des personnes avec lesquelles ils sont en contact" et que ces préconisations peuvent changer en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. Pour l'heure, la HAS considère que le Covid circule à un niveau faible et que les taux de vaccination des personnels soignants sont satisfaisants. Ainsi, plus de 86% des personnels soignants ont fait une première dose de rappel dans les Ehpad, 89% chez les médecins libéraux l'ont également effectuée.

L'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les soignants est entrée en vigueur en septembre 2021. En novembre 2022, la Fédération hospitalière de France estimait que 4 000 personnes dont 500 infirmiers avaient été suspendus pour avoir refusé de se faire vacciner. La question de la réintégration de ces professionnels de santé n'a pas été explicitement posée pour le moment, mais il semble désormais naturel qu'elle soit autorisée.