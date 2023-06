Une substance chimique présente dans un édulcorant très répandu endommage l'ADN humain

Une nouvelle étude révèle qu'une substance chimique formée lors de la digestion d'un édulcorant très répandu est "génotoxique", c'est-à-dire qu'elle brise l'ADN.

L'objet de l'étude présentée par l'Université de Caroline du Nord est le sucralose, un édulcorant artificiel couramment utilisé. Des travaux précédents de la même équipe de recherche ont établi que plusieurs composés liposolubles sont produits dans l'intestin après l'ingestion de sucralose. L'un de ces composés est le sucralose-6-acétate.

"L'Autorité européenne de sécurité des aliments a fixé un seuil de préoccupation toxicologique pour toutes les substances génotoxiques de 0,15 microgrammes par personne et par jour," indique Susan Schiffman, auteure correspondante de l'étude et professeure adjointe au département conjoint de génie biomédical à l'Université de Caroline du Nord. "Notre travail suggère que les traces de sucralose-6-acétate dans une seule boisson édulcorée au sucralose dépassent ce seuil. Et cela ne tient même pas compte de la quantité de sucralose-6-acétate produite comme métabolites après la consommation de sucralose."

Pour l'étude, les chercheurs ont mené une série d'expériences in vitro exposant des cellules sanguines humaines au sucralose-6-acétate et surveillant les marqueurs de génotoxicité. "En bref, nous avons découvert que le sucralose-6-acétate est génotoxique, et qu'il a effectivement détruit l'ADN des cellules exposées à cette substance," affirme Schiffman.

Les chercheurs ont également effectué des tests in vitro qui exposaient des tissus intestinaux humains au sucralose-6-acétate. "D'autres études ont révélé que le sucralose peut affecter négativement la santé de l'intestin, nous voulions donc voir ce qui pourrait se passer là-bas," explique Schiffman. "Lorsque nous avons exposé le sucralose et le sucralose-6-acétate aux tissus épithéliaux de l'intestin – le tissu qui tapisse la paroi de votre intestin – nous avons constaté que les deux substances chimiques provoquent un 'intestin poreux'. En gros, ils rendent la paroi de l'intestin plus perméable. Les substances chimiques endommagent les 'jonctions serrées', ou interfaces, où les cellules de la paroi de l'intestin se connectent les unes aux autres. Un intestin poreux est problématique, car cela signifie que des substances qui seraient normalement évacuées de l'organisme dans les selles fuient plutôt de l'intestin et sont absorbées dans la circulation sanguine."

Les chercheurs ont également examiné l'activité génétique des cellules intestinales pour voir comment elles réagissaient à la présence de sucralose-6-acétate. "Nous avons constaté que les cellules intestinales exposées au sucralose-6-acétate avaient une activité accrue dans les gènes liés au stress oxydatif, à l'inflammation et à la cancérogénicité", dit Schiffman.

"Ces travaux soulèvent une multitude de préoccupations concernant les effets potentiels sur la santé associés au sucralose et à ses métabolites. Il est temps de revoir la sûreté et le statut réglementaire du sucralose, car les preuves s'accumulent qu'il présente des risques significatifs. J'encourage les gens à éviter les produits contenant du sucralose. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez manger."