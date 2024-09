La grippe aviaire transmise à l'homme ? Un cas inexpliqué fait craindre le pire

Le virus de la grippe aviaire H5N1 a été détecté chez un homme qui assure ne pas avoir été en contact avec des animaux. Pour trouver l'origine de la contamination, les experts s'interrogent sur la possibilité qu'il ait été infecté par une autre personne.

Un habitant du Missouri a contracté la grippe aviaire H5N1 a annoncé le département de la santé et des services aux personnes âgées du Missouri (DDHSS), le 6 septembre dernier. Et bien il s'agit du 15e cas humain signalé en 2024 aux États-Unis, sa situation est intrigue les experts. Il s'agit de la première infection sans lien avec une activité dans le milieu agricole, où la maladie sévit normalement. La possibilité que le virus H5N1 ait été transmis d'un individu à un autre est largement envisagée, mais il s'agirait d'un cas extrêmement rare.

Que sait-on aujourd'hui exactement de ce patient, examiné de près depuis ces suspicions ? L'homme contaminé s'est rendu à l'hôpital le 22 août dernier avec des symptômes tels que des nausées, des douleurs à la poitrine et de la diarrhée. Après des analyses, il s'est avéré qu'il était porteur du virus de la grippe aviaire H5N1. Les jours suivants, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies du Missouri (CDC) a annoncé que deux autres personnes, qui ont côtoyé le patient, ont présenté des symptômes similaires, sans pour autant que le virus ne soit détecté chez eux. La première personne, résidant dans le même domicile que le patient hospitalisé n'a pas été testé et la seconde personne, un membre de l'équipe médicale en charge du malade, a elle été testé sans qu'aucune trace du virus ne soit détectée

Un nouveau risque de pandémie ?

La grippe aviaire est en France surtout connue sous à cause du virus H1N1 et de la pandémie de 2009 qui avait touché le monde agricole. Si aujourd'hui la grippe aviaire est toujours présente périodiquement, la crainte porte sur les autres virus. Aux États-Unis, H5N1, un virus différent, est très présent depuis le printemps dernier et touche aussi bien les volatiles que les bovins et par contamination les hommes. Le Mexique fait quant à lui face au virus H5N2, en juin dernier l'OMS rapportait le premier cas mortel d'infection humaine du virus, le lien entre la maladie et la cause du décès a toutefois été écarté.

Comme toutes zoonoses, le H5N1 se transmet par contact avec un animal infecté. Les personnes contaminées travaillent le plus souvent dans le secteur agricole, où ils sont en contact direct avec des animaux, mais avec la découverte de quantités très élevées de virus dans le lait de vache malade, les formes de transmissions ont évolué. Dorénavant, un agriculteur peut être infecté par le virus s'il reçoit des éclaboussures de lait au cours de son travail. Pour la population le risque est plus modéré puisqu'aux Etats-Unis la vente de lait non pasteurisé est très encadrée. Depuis près d'un siècle les fromages non pasteurisés sont interdits sur le territoire américain sauf s'ils ont été affiné au minimum 60 jours et 90% du lait vendu est pasteurisé.

La transmission entre individus possible

Ce qui rend le cas du patient du Missouri si particulier c'est qu'il atteste ne pas avoir été exposé aux sources connues de transmission de la grippe aviaire. D'ailleurs, l'Etat du Missouri ne figure pas parmi les 14 Etats américains qui ont été déclarés comme étant des foyers du virus. Dans cet Etat du Midwest, la présence de H5N1 n'a été recensé que dans des élevages de volailles. Et dans le passé, des oiseaux sauvages avaient été signalés comme porteurs de la grippe aviaire.

L'absence supposée d'un contact avec un animal infecté inquiète les autorités sanitaires américaines en charge des maladies infectieuses. Il n'est pas rare que des cas d'infection humaine ne parviennent pas à être tracés par les scientifiques mais la question d'une transmission d'un individu à un autre se pose.

Si la transmissibilité par l'homme du virus se confirme, H5N1 pourrait être à l'origine d'une nouvelle pandémie bien que pour le moment le risque d'un tel phénomène reste peu envisageable, d'autant que le virus ne se transmet pas par voie aérienne. Le risque plus actuel est que les CDH soient passés à côté de nombreux cas car aux Etats-Unis