DIRECT. Procès Daval : Jonathann s'exprime, après avoir entendu les parents d'Alexia

DAVAL - Le troisième jour du procès de Jonathann Daval a été dense. Après l'audition de la famille d'Alexia, l'accusé leur répond. Le père de la victime a demandé la "peine maximale".

Jonathann Daval en prison ?

Mort d'Alexia Daval : ce qu'on sait déjà L'essentiel Une troisième journée dense et émouvante : le procès de Jonathann Daval, accusé du meurtre de sa compagne Alexia, se poursuit aux assises de Haute-Saône. Le verdict est attendu pour vendredi.

La journée de mercredi a été marquée par l'intervention, tour à tour, des membres de la famille d'Alexia. Son père, d'abord, Jean-Pierre Fouillot, qui a réclamé la "peine maximale" pour celui qui a longtemps multiplié les versions. Puis est venue l'audition très attendue d'Isabelle Fouillot, dont on connaît la proximité avec Jonathann Daval, qui avait pour habitude de l'appeler "maman". Elle avait d'ailleurs réussi à lui décrocher des aveux lors de confrontations pendant l'instruction. "Sois un homme", lui a-t-elle lancé, dans une prise de parole où les allusions enfantines étaient légions. La mère d'Alexia a passé plusieurs minutes à déplorer la conséquence des multiples mensonges de Jonathann et à évoquer sa relation de couple avec sa fille. Isabelle Fouillot a dit espérer des explications sur la violence du meurtre, le suppliant de dire "juste la vérité".

Suivez les évolutions du procès Daval, dont le verdict est attendu pour vendredi, dans notre direct. En direct Recevoir nos alertes live !

19:02 - Jonathann présente ses excuses à la famille d'Alexia Dans une voix marquée, chevrotante, Jonathann Daval a pris la parole dans le box des accusés. Le trentenaire a présenté ses excuses à la famille d'Alexia, avant de reconnaître avoir menti. "Je leur ai enlevé leur fille, après je leur ai menti", lance-t-il, le regard porté vers les Fouillot. Jonathann a également évoqué "l'histoire du complot", la version qu'il avait soutenue pendant plusieurs mois, avant de demander à nouveau des excuses "aux gendarmes à qui j'ai menti", aux "médias" et à "la France". 18:55 - L'audition de Jonathann Daval débute L'audience vient de reprendre et désormais, c'est Jonathann Daval qui doit s'exprimer dans un moment forcément très attendu de ce procès hors-norme. L'accusé s'est levé à la demande du président et a ôté son masque. 18:44 - Le beau-frère d'Alexia croit en l'empoisonnement Il l'a clamé haut et fort pendant son audition ce mercredi en fin d'après-midi : Grégory Gay est persuadé qu'Alexia n'a pas pu prendre tous les médicaments constatés lors de l'examen du légiste seule. "Je ne crois pas à cette cause de l’empoisonnement", lui a répondu l'avocat général Emmanuel Dupic. 18:38 - La mère d'Alexia fait part de son soulagement Citée par BFMTV pendant les quelques minutes de suspension d'audience, Isabelle Fouillot s'est dite "soulagée" d'avoir témoigné à la barre, devant Jonathann Daval, à qui elle aurait "aimé parler" directement. "J'aurais aimé lui parler, je n'ai pas pu pour l'instant. J'aurais aimé qu'il me regarde. Déjà moi le regarder, c'était quelque chose", relate la mère d'Alexia. 18:20 - Audience suspendue Après l'audition de Grégory Gay, le président a suspendu l'audience pour 30 minutes. A suivre : l'interrogatoire de Jonathann Daval, qui ne s'est pas exprimé une seule fois depuis le début du procès. 18:10 - Jonathann "ne s’est jamais présenté comme un homme battu" Grégory Gay fait désormais part de son ressenti sur la personnalité de Jonathann Daval, mais aussi sur leurs relations. "On avait un point commun, l’informatique, mais c’était pas mon pote. C’était mon beau frère, pas plus", tranche-t-il. Le mari de la soeur d'Alexia raconte avoir souvent accueilli le couple chez lui, en région parisienne (Alexia et Jonathann habitaient à Gray). "Jonathann se presentait tout le temps comme quelqu'un au petit soin pour elle. Il ne s’est jamais présenté comme un homme battu", se souvient-elle. 17:30 - Au tour du beau-frère d'Alexia Daval de s'exprimer Après l'audition de la soeur d'Alexia Daval, c'est son mari, Grégory Gay qui s'est avancé à la barre pour témoigner. Ses déclarations vont être scrutées de près car pour rappel, après avoir fait ses aveux, Jonathann l'a un temps accusé du meurtre d'Alexia, avant de se rétracter. 16:51 - Alexia était "seule" Stéphanie Gay poursuit son audition et fait passer le sentiment, comme Isabelle Fouillot avant elle, qu'Alexia était très isolé au sein de son couple. "Ma soeur se sentait seule tout le temps. Elle préparait son repas seule. Se mettait devant la télé seule. Moi depuis leur mariage, j'ai l'impression qu'il y a une fuite en avant de l'accusé. Elle le provoquait pour lui dire 'rentre! j'ai besoin de toi!'", relate la soeur de la victime. 16:10 - Au tour de la soeur d'Alexia de témoigner Après l'audition d'Isabelle Fouillot, place à Stéphanie Gay, la soeur d'Alexia Daval. Elle entame sa prise de parole par le très important sujet de la grossesse désirée de la victime, mais qui ne venait pas. Comme sa soeur, révèle-t-elle, elle souffre d'un syndrome des ovaires polykystiques l'ayant fait passer par la PMA pour enfanter. Stéphanie Gay assure qu'Alexia, dans son parcours PMA, n'était pas du tout assisté par Jonathann, ce qui fait écho aux déclarations d'Isabelle Fouillot sur l'absence présumée de volonté du mis en cause de devenir père. "Je lui ai dit, (à Alexia, ndlr) cette histoire c'est pas la tienne, c'est la vôtre, ça se vit à deux", se souvient la soeur de la victime. 15:53 - "Je ne voyais pas ce petit garçon capable de telles horreurs" Alors qu'il est question de la personnalité de Jonathann et de sa relation avec sa belle-famille, un élément revient immanquablement depuis le début de l'audition d'Isabelle Fouillot. La mère d'Alexia ne semble pas considérer l'époux de sa fille comme un "homme". Et cela semble aller au-delà et être antérieur au meurtre d'Alexia. "Sois un homme", lui a-t-elle notamment lancé pour l'implorer de dire la complète vérité lors de ce procès. La défense questionne depuis quelques minutes Isabelle Fouillot et s'intéresse notamment au fait qu'Isabelle Fouillot, comme elle le reconnaît elle-même, a eu du mal à croire ses aveux. "Je ne voyais pas ce petit garçon capable de telles horreurs, comme quoi il ne faut jamais se fier aux apparences", répond-elle. 15:04 - Les deux hypothèses de la mère d'Alexia Face à Jonathann Daval, Isabelle Fouillot a avancé deux hypothèses pour expliquer son geste. "Ma première hypothèse, c’est qu’Alexia voulait te faire revenir vers elle et elle n’y arrivait pas. Elle voulait un enfant", explique la mère de la victime, jugeant que son ancien gendre ne voulait plus de cette relation, mais qu'il ne souhaitait pas affronter le divorce car "tu perdais Alexia, tu nous perdais nous, tout ce qu’on t’a apporté tout l’amour qu’on t’a donné". La deuxième hypothèse de la mère d'Alexia réside dans le refus de Jonathann de faire un enfant à son épouse. "Vu que tu ne veux pas d’enfant parce que l’enfant, c’est toi, tu ne peux pas t’occuper d’un autre enfant, ça se voit que tu es un enfant, on voit bien dans ton comportement, que tu n’assumes pas", détaille-t-elle. Et de résumer : "Tu jouais le veuf éploré et tu nous gardais, tu devenais notre fils". 14:58 - Isabelle Fouillot lit un texte d'Alexia Il s'agit assurément de l'un des temps forts de ce procès. Face à un Jonathann Daval pour la première fois en pleurs dans le box des accusés, Isabelle Fouillot lit une lettre envoyée par Alexia à son époux lors d'une Saint-Valentin. Un texte attestant de l'amour incontestable portée par la jeune femme à Jonathann. "Tu représentes mon ami, mon amant, mon confident. A ce jour tu m’es indispensable pour faire tourner ma terre. Je sais à quel point tu es une personne de confiance et à quel point je peux compter sur toi", écrivait alors Alexia, selon le texte lu par sa mère, qui conclut : "Est-ce que ce sont les mots d’une personne agressive, qui fait des crises?". Elle fait là référence au fait que Jonathann a plusieurs évoqué s'être senti rabaissé par sa femme, qui selon lui piquait des crises colère très agressives. 14:34 - "Défendre la mémoire" d'Alexia Les premiers mots d'Isabelle Fouillot à la barre ont été pour sa fille Alexia. "Je suis là pour Alexia, pour défendre sa mémoire (...). Rien ne peut enlever cette douleur que l’on ressent au fond de soi. On a été, pendant trois ans, des victimes, mais des victimes malmenées", a-t-elle déclaré, avouant être entrée dans une "quatrième dimension" lorsqu'elle a appris les premiers aveux de Jonathann. Isabelle Fouillot est ensuite revenue sur les débuts de la relation entre sa fille et son ancien gendre. "Elle a choisi Jonathann, elle est tombée amoureuse", a-t-elle expliqué aux jurés. 14:12 - L'audience reprend, la mère d'Alexia à la barre Ce moment était très attendue : Isabelle Fouillot vient de se présenter à la barre, alors que l'audience vient de reprendre. "Bonjour monsieur le président, bonjour messieurs les jurés", lance la mère d'Alexia Daval, un papier à la main. 13:54 - Le programme de l'après-midi Le procès de Jonathann Daval va reprendre à 14 heures aux assises de Haute-Saône. Un après-midi très dense va s'y tenir, avec l'audition très attendue de la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, avec qui l'accusé avait noué une réelle proximité, au point que ce dernier l'appelait "maman" du vivant d'Alexia. Jonathann devrait également pouvoir s'exprimer, lui qui n'a pas prononcé un seul mot depuis le début du procès, à part ce "oui" pour confirmer qu'il était le seul responsable de la mort de son épouse. LIRE PLUS

Jonathann Daval est déjà, depuis de nombreux mois, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon. Le principal suspect du meurtre de sa femme Alexia n'est plus en liberté depuis son interpellation le 29 janvier 2018, trois mois après les faits et pendant lesquels il avait fait passer l'image d'un veuf éploré devant la France entière. Au bout de trente heures de garde à vue, l'informaticien de 34 ans à l'époque avoue avoir tué accidentellement Alexia. Il est alors mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et ainsi, le scénario mis en avant par ses avocats et lui-même, selon lequel il aurait donné involontairement la mort à son épouse, n'a pas été retenu. Le fait de donner volontairement la mort à autrui est potentiellement sanctionné d'une peine de prison à perpétuité, selon l'article 221-4 du Code pénal.

La mort d'Alexia Daval a été entourée d'énormément d'interrogations dans les premières semaines ayant suivi la découverte de son corps. La théorie d'une mauvaise rencontre a d'abord été privilégiée, compte tenu du scénario énoncé par Jonathann, selon qui son épouse était partie faire un jogging, ce fameux samedi 28 octobre 2017. Mais peu à peu, les enquêteurs se penche sur le jeune homme, en secret, mettant le doigt sur une personnalité complexe et sur un couple plus problématique qu'en apparence. Ils finissent par interpeller Jonathann, fin janvier 2018, avant que ce dernier ne livre une première partie de ses aveux. Il avoue avoir provoqué la mort d'Alexia, mais involontairement, à la suite d'une dispute lors de laquelle il aurait étranglé la jeune femme. Cette version est conforme aux éléments du dossier, lesquels pointent une mort par asphyxie de la jeune banquière de Gray. A ce moment-là, Jonathann nie, en revanche, avoir mis feu à la dépouille. Quelques mois plus tard, nouveau revirement : l'informaticien trentenaire se dit à nouveau innocent, il accuse alors sa belle-famille d'avoir fomenté un complot familial visant à cacher la mort d'Alexia, qui aurait été occasionné lors du diner du vendredi 27 octobre 2017, lors duquel son épouse serait entrée dans une grande phase de colère, puis tuée par son beau-frère Grégory Gay. Ce nouveau mensonge durera quelques semaines, jusqu'à la confrontation de Jonathann face à sa belle-famille. Devant la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, en larmes et à genoux, il avoue finalement bien être le responsable de la mort d'Alexia, revenant ainsi à sa version initiale. Reste malgré tout la question de la crémation du corps, qu'il n'explique toujours pas aux enquêteurs, laissant la place à l'existence d'une complicité. Ce ne sera qu'en juin 2019, lors de la reconstitution des faits, que Jonathann Daval avouera avoir mis feu à la dépouille d'Alexia, là-même où il avait déposé le corps, dans un bois en bordure de Gray.

