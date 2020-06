Interpellation de Farida, infirmière à la manif : ce qu'on sait vraiment

Une nouvelle polémique est née après l'interpellation d'une infirmière, Farida, qui manifestait ce mardi à Paris. Son arrestation musclée, qui a suivi des jets de projectiles, alimente le débat des violences policières.

[Mis à jour le 17 juin 2020 à 11h56] Alors que des milliers de soignants sont venus manifester ce mardi 16 juin aux Invalides, en plein Paris, une image se détache de cette nouvelle fronde hospitalière. Grâce aux images filmées par des journalistes présents sur place, on retient l'interpellation musclée de Farida, une infirmière à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Venue manifester, la quinquagénaire s'est retrouvée encerclée par des CRS, puis mise à terre contre un arbre et finalement visage contre sol, avant d'être accompagnée au commissariat du 7e arrondissement.

Les images sont d'autant plus dérangeantes qu'on y voit cette femme visiblement choquée, en sang, et réclamant sa ventoline plusieurs fois. "Je fais de l'asthme, je veux ma ventoline s'il vous plaît", a-t-elle répété. Sur les différentes vidéos disponibles, on constate plusieurs réactions des forces de l'ordre à cette requête. Sur cette vidéo du journaliste de Brut Rémy Buisine, l'un lui répond qu'il fallait "réfléchir avant", avant qu'un autre lui assure que sa ventoline va lui être donnée.

Si cette scène fait polémique et est très commentée sur les réseaux sociaux, la question de l'origine de cette interpellation interroge. Sur d'autres images, celles de BFM TV cette fois, on y reconnait Farida, mais cette fois en train de s'adonner à des jets de projectiles visant les CRS. L'infirmière s'est également distinguée par des doigts d'honneur en leur direction.

Le SICP, syndicat des commissaires de police, ne s'est d'ailleurs pas privé de le faire remarquer sur son compte Twitter. "La gentille infirmière, qui avait besoin de sa ventoline, et qui est présentée comme une victime de la #Police! Elle jetait des projectiles, juste avant son interpellation! Alors on continue à parler de #PoliceViolence ?", peut-on lire. Ces images participant à rétablir une certaine part de vérité n'ont pas apaisé les tensions, y compris dans la classe politique.

Des élus LFI ont rencontré Farida

Plusieurs membres de la France insoumise, y compris son leader Jean-Luc Mélenchon, se sont vite emparés de la polémique pour dénoncer la gestion policière du gouvernement. "Ignoble : Farida l'infirmière est toujours menottée et blessée sans soin. Vous réalisez ? Blessée et menottée. C'est ça leur police soi-disant républicaine", twittait par exemple Jean-Luc Mélenchon ce mardi soir. Des élus LFI se sont même rendu au commissariat du 7e arrondissement. "Nous avons parlé rapidement avec elle : elle a été blessée pendant l'interpellation", a twitté le député LFI Eric Coquerel. Interpellée pour outrage, rébellion et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, Farida pourrait être jugée en comparution immédiate dès ce jeudi.