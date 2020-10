"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 10 octobre 2020, 3 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO – Aurez-vous la chance de récolter le pactole du tirage du Loto ? Ce samedi 10 octobre, 3 millions d'euros sont à gagner.

Votre jour de chance est peut-être arrivé ! Ce samedi 10 octobre, la Française des jeux vous propose de remporter une jolie somme, grâce au tirage du Loto. En effet, pas moins de 3 millions d'euros sont en jeu, à condition de trouver la combinaison gagnante. Les résultats seront communiqués aux alentours de 20h50, sur cette page. Mais pas de panique ! Si la chance ne vous sourit pas cette fois-ci, les tirages du Loto ont lieu tous les lundis, mercredis et samedis. L'occasion se représentera !

Si l'envie vous prend de participer à ce tirage, car vous avez encore le temps, voici un petit rappel des règles : il vous suffit de cocher six numéros (5 sur une grille de 49 et 1 numéro Chance sur une grille de 10). Vous pouvez aussi opter pour l'option du second tirage, qui vous permettra de décrocher un nouveau jackpot de 100 000 euros minimum !