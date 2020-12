Prise d'otage à Domont (Val-d'Oise) : deux morts, la piste du drame familial

La prise d'otage, commencé en début de soirée à Domont, dans le Val-d'Oise, serait terminée. Selon les dernières info de BFM, les corps du preneur d'otage et de sa femme, avec qui il était en instance de divorce, auraient été retrouvés sans vie sur place par le GIGN.

[Mis à jour le 17 décembre 2020 à 21h59] Dénouement dramatique pour la prise d'otage qui se tenait en banlieue parisienne depuis le début de la soirée. Selon les dernières informations rapportées par BFM TV, l'homme qui retenait sa femme en otage, avec qui il était en instance de séparation, l'aurait tuée avant de se donner la mort, peu avant 22 heures. Les faits se sont déroulés dans l'entreprise du preneur d'otage, rue d'Ombreval, à Domont, dans le Val-d'Oise. Tout avait commencé par une rixe sur la voie publique et un appel à la police aux alentours de 18h20. Après avoir blessé par balle deux de ses employés présents au moment des faits, l'entrepreneur de la pépinière armé s'était retranché dans le bâtiment de sa société prénommée Verte Entreprise en prenant sa compagne en otage. Le GIGN avait été dépêché sur place depuis 20h15, et un périmètre de sécurité avait été mis en place par la police nationale. Le parquet de Pontoise a d'ores et déjà annoncé qu'il avait ouvert une enquête. La nature de cette enquête n'est pour l'heure pas connue.

Pour le moment, on sait encore peu de choses sur l'auteur. Entrepreneur connu dans la région, selon le député LREM du Val-d'Oise Dominique Da Silva, le preneur d'otage était donc en instance de séparation avec sa femme. Il serait également père de famille. Selon plusieurs sources concordantes, sa compagne aurait déjà porté plainte contre lui par le passé pour des faits de violence.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le bilan est de deux morts, le preneur d'otage s'étant suicidé après avoir tué sa compagne, et de deux blessés par balle. L'un d'eux serait gravement atteint. En revanche, les sources divergent sur le fait que le pronostic vital de cet individu serait engagé. Les deux blessés sont des employés de l'entreprise dans laquelle s'est déroulé le drame. Ils ont rapidement été pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital.