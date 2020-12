"Résultat du Loto (FDJ): le tirage du 26 décembre [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO - En ce samedi 26 décembre et après les 19 millions d'euros du Grand Loto de Noël, la Française des jeux proposait ce soir un nouveau jackpot de deux millions d'euros. Retrouvez sans plus attendre les résultats du tirage du Loto.

[Mis à jour le 26 décembre à 20h53] Allez-vous conclure l'année 2020 de la meilleure des manières ? Au lendemain de Noël, et après le Grand Loto, d'un montant de 19 millions d'euros, remporté par un Isérois, la Française des jeux (FDJ) continue de faire des heureux pendant les fêtes. En ce samedi 26 décembre, deux millions d'euros étaient mis en jeu à l'occasion du tirage du Loto. Certes, la somme minimum, mais malgré tout de quoi changer votre vie ! Sans aucun doute un très beau cadeau et l'occasion de vous faire plaisir, de gâter votre famille et tous ceux qui vous sont chers. Malheureusement, aucun parieur n'avait misé sur la combinaison exacte, mais vous pouvez remporter une somme d'argent si vous aviez choisi plusieurs de ces numéros. Consultez de suite les résultats et vérifiez également si vous faites partie des 10 codes gagnants à 20 000 euros tirés au sort !

Le tirage du Loto du 26 décembre 2020

31-3-40-35-2 et le N°Chance 7

Résultats Option 2nd tirage : 8-18-35-40-46

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 4363 7879 - E 1403 9505 - E 9946 5540 - F 4908 4862 - F 9384 8058 - H 5751 8931 - P 5082 1645 - V 4760 7671 - W 0062 4046 - W 0064 6969

Pour participer au prochain tirage du loto, il vous suffit de vous rendre chez le buraliste le plus proche de chez vous et d'acheter une grille à 2,20 euros. Il est également possible, afin d'éviter de sortir trop loin de son domicile, de se connecter sur le site de la Française des jeux et d'acquérir une grille en ligne. Le prix est inchangé. Ensuite, laissez-vous guider par votre inspiration ! Que l'on soit adepte des chiffres porte-bonheur ou que l'on chérisse une date particulière, il faut cocher cinq numéros et un numéro chance pour espérer faire partie des gagnants. Si vous ne trouvez pas l'exacte combinaison, ce n'est pas grave : en remportant quelques chiffres, il vous est possible d'empocher de plus petits gains dans les rangs inférieurs, ce qui peut quand même changer une vie ou au moins, améliorer significativement le quotidien.

Alors que le mois de décembre arrive presque à sa fin, la Française des jeux a mis les petits plats dans les grands pour fêter comme il se doit cette fin d'année compliquée. Les parieurs peuvent tenter leur chance pour remporter le tirage du Super Loto à 13 millions d'euros, mis en jeu le 31 décembre. En plus de ce super-jackpot, les chances sont maximisées de remporter la somme de 20 000 euros, car ce ne sont pas 10 codes qui seront tirés, comme à l'accoutumée, mais bien 50 ! De quoi aborder la nouvelle année avec de meilleures perspectives.