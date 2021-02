Résultat du Super Loto de la Saint-Valentin (FDJ) : le tirage du vendredi 12 février en direct [EN COURS]

RESULTATS LOTO - Pour fêter la Saint-Valentin, la FDJ met en jeu la jolie somme de 13 millions d'euros, vendredi 12 février lors du Super Loto. De quoi offrir à son amoureux ou son amoureuse le cadeau de ses rêves. Allez-vous tenter votre chance ? Les résultats seront disponibles en début de soirée sur cette page.

[Mis à jour le 12 février 2021 à 19h05] Avez-vous prévu une soirée particulière pour la Saint-Valentin ? Peut-être un dîner avec des bougies, un bain moussant arrosé avec une bouteille de champagne ou encore tout simplement quelques cadeaux pour l'élu(e) de votre cœur... Tous ces projets pourraient prendre de la hauteur avec 13 millions d'euros en poche. C'est ce que propose la Française des Jeux, lors du Super Loto de la Saint-Valentin, du vendredi 12 février. Il vous reste encore quelques heures pour tenter de trouver les bons numéros, en pensant très fort à votre amoureux ou votre amoureuse. Les résultats du tirage seront affichés en début de soirée sur cette page.

En touchant le jackpot de 13 millions d'euros, vous pourriez passer une soirée de la Saint-Valentin des plus luxueuses, en optant par exemple pour le champagne le plus cher du monde, à 1,8 millions d'euros la bouteille. Il s'agit d'une bouteille de la marque anglaise Goût de diamant, qui porte très bien son nom. Vous pourriez aussi choisir de goûter le caviar iranien le plus prestigieux, à plus de 26 000 euros de la marque Almas. Vous pourriez aussi en profiter pour faire des projets de voyages ou d'achats immobiliers avec votre moitié. Et s'il faut le rappeler, pas besoin d'être en couple pour jouer à ce Super Loto.

C'est une soirée exceptionnelle pour la Française des Jeux qui, en plus du Super Loto de la Saint-Valentin, met aussi en jeu l'exceptionnelle somme de 163 millions d'euros à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Deux occasions pour tenter de devenir multimillionnaire. Enfin, toujours en l'honneur de la fête des amoureux, 50 tickets seront tirés au sort, contre 20 habituellement, et se verront offrir la coquette somme de 20 000 euros ! Un conseil, surveillez bien le code affiché sur votre ticket, il pourrait être choisi et venir embellir votre soirée.