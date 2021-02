"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 15 février 2021 en direct [EN COURS]"

En ce premier jour de la semaine, la Française des jeux (FDJ) propose un nouveau tirage alléchant, ce lundi 15 février 2021 : 15 millions d'euros sont mis en jeu.

Ce lundi 15 février 2021, la Française des jeux (FDJ) propose un tirage du Loto qui devrait faire rêver plus d'un parieur : 15 millions d'euros sont mis en jeu, une jolie somme pour se faire plaisir, gâter ses proches... Ou, pourquoi pas, accomplir un rêve, un projet immobilier ou se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Lors du tirage du Super Loto de la Saint-Valentin, ce vendredi 12 février, aucun parieur n'a remporté le jackpot tant espéré de 13 millions d'euros, mais onze joueurs ont tout de même réussi à décrocher cinq bons numéros, soit plus de 28 000 euros ! N'ayant pas non plus été remporté ce samedi, le tirage du Loto passe donc à 15 millions d'euros.

S'il vous prenait l'envie de tenter votre chance à ce nouveau tirage du Loto, rien de plus simple. Les parieurs peuvent rendre visite à leur buraliste afin de se procurer une grille du Loto à 2,20 euros. Il est également possible de se connecter directement sur le site de la Française des jeux pour acheter une grille, au même tarif, et ainsi jouer confortablement chez soi. La grille comporte six numéros à cocher : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro Chance sur une grille de dix numéros. La mise de départ est de deux millions d'euros, une somme qui augmente d'un million d'euros à chaque tirage non remporté. À vous de laisser l'inspiration venir à vous…

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le jackpot est évidemment le gros lot le plus alléchant, mais la Française des jeux propose également de remporter 20 000 euros, grâce aux codes Loto. Chaque grille comporte un code qui peut vous permettre de remporter cette jolie somme, si bien sûr vous faites partie des dix codes gagnants tirés au sort à chaque tirage ! Dans tous les cas, les participations au tirage du Loto doivent être réalisées avant 20h15 les jours de tirage. Pour rappel, la Française des jeux organise son tirage du Loto chaque lundi, mercredi et samedi, à 20h20. Rendez-vous sur cette page, vers 21 heures, pour découvrir si vous faites partie des heureux gagnants du jour !